Neste domingo especial do Dia das Mães, enquanto tantas histórias em Brusque ganham espaço, há aquelas que se mantêm resguardadas no aconchego do convívio familiar.

Entre as memórias que atravessam o tempo, há um relato que pulsa discretamente no bairro Primeiro de Maio, mas com a força de mais de um século de vida.

Trata-se da trajetória de Dona Alayde Zink, que em abril de 2025 completou 103 anos de existência, sendo reconhecida como a mãe mais idosa de Brusque.

Seu legado admirável, então sustentado por mais de dez décadas de afeto, é sinônimo de dignidade e valores que continuam vivos nas gerações que dela descendem.

Memória viva de Brusque

Longe das manchetes e da atenção das multidões, dona Alayde continua sendo um ponto de referência para os que têm o privilégio de chamá-la de mãe, avó ou amiga.

Em seu lar acolhedor, onde cada cantinho carrega lembranças e significados, ela vive o tempo com a serenidade de quem já testemunhou o mundo em constante transformação.

Ainda assim, nunca abriu mão da gentileza, firmeza e da escuta atenta.

Referência afetiva de Brusque

Com o passar dos anos, a rotina foi se tornando mais tranquila. As palavras, antes rápidas e certeiras, agora fluem com mais calma, e os passos, que sempre foram firmes, se dirigem apenas ao conforto do lar familiar.

Ainda assim, dona Alayde permanece presente. Seja por meio de um olhar que reconhece o amor, ou no toque que transmite mais do que mil frases, sua essência continua viva.

A filha, companheira de todos os dias, e o casal de netos, tão queridos por ela, mantêm viva essa conexão. Além disso, a matriarca, que sempre soube ensinar pelo exemplo, segue inspirando todos ao seu redor.

Sabedoria que permanece

Acima das dificuldades, essa mãe de Brusque, portanto, atravessou mais de um século cultivando o respeito, a educação e a generosidade como valores inegociáveis.

Embora já não acompanhe as notícias como antes e tenha deixado de lado algumas de suas antigas atividades, ainda assim dona Alayde continua sendo um farol silencioso para os seus familiares.

Seu papel de mãe se eterniza não só nas lembranças, mas também na forma como sua presença molda aqueles ao seu redor.

Além disso, até hoje, sua maneira de sentir, pensar e cuidar influencia profundamente os que a cercam.

Neste Dia das Mães, o nome de Alayde Zink talvez não ecoe fora das paredes de sua casa. Contudo, dentro dela, ele é sinônimo de amor, história e gratidão profunda.

A mãe centenária de Brusque

*Fotos: Ana Quinoto Imhof >

