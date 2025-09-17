Sacos de cimento são espalhados pela rodovia Antônio Heil após acidente entre caminhões em Brusque
Fato ocorreu no bairro Limoeiro
Diversos sacos de cimentos foram espalhados pela rodovia Antônio Heil após uma colisão entre dois caminhões no bairro Limoeiro, nesta terça-feira, 16. O acidente ocorreu por volta das 16h30.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente envolveu um caminhão VW/24.280 CRM 6X2, conduzido por um homem de 34 anos. Ele transitava pela faixa da direita da rodovia e deslocou-se para a faixa da esquerda para realizar uma manobra de acesso ao lado direito da via, em direção a um estabelecimento. Durante a conversão, o veículo acabou invadindo a trajetória de um caminhão Mercedes-Benz L 1620, conduzido por um homem de 45 anos, que seguia logo atrás.
Com o impacto, a frente do Mercedes-Benz ficou danificada e parte da carga de cimento que ele transportava se espalhou pela pista. Já o VW/24.280 sofreu danos na lateral direita. Apesar da colisão, nenhum dos motoristas se feriu.
A via não precisou ser interditada. Os veículos foram liberados no local.
