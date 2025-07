Saiba as dez principais infrações de trânsito mais cometidas em Brusque

No primeiro semestre de 2025, foram registradas 20.052 infrações de trânsito em Brusque. A principal delas foi estacionar em locais proibidos, com 6.183 registros. Os dados são do Departamento de Trânsito de Santa Catarina (Detran-SC) e estão atualizados até 1º de julho.

Na sequência da lista está a infração de condutor não usar o cinto de segurança, com 2.856 registros. Em terceiro lugar, aparece deixar de regularizar o veículo até 30 dias após a transferência de proprietário, com 1.642 infrações.

Em quarto lugar está dirigir manuseando o celular, com 891 infrações. Dirigir um veículo sem licenciamento ocupa o quinto lugar, com 873 infrações.

A lista ainda inclui dirigir em local ou horário não permitidos, com 594 casos, e dirigir segurando o celular, com 562 infrações. Dirigir usando calçado que não se firme nos pés está em nono lugar, com 518 registros.

A nona infração mais cometida foi conduzir moto, motoneta ou ciclomotor usando capacete sem viseira ou óculos de proteção, ou com viseira ou óculos fora do padrão exigido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), totalizando 344 casos.

Por fim, a última infração é quando o passageiro deixa de usar o cinto de segurança. Foram registradas 288 violações desse tipo.

Dados mensais, tipo de veículo e gênero dos infratores

Outro dado divulgado pelo Detran-SC é o número de infrações por mês. No primeiro semestre, abril lidera o ranking, com 5.193 casos. Em seguida, aparecem maio (4.402), março (3.388) e fevereiro (3.084). Por último, estão junho (2.072) e janeiro (1.913).

Quanto aos dias da semana, a quarta-feira concentra 19,3% das infrações, seguida de terça-feira (17,9%) e quinta-feira (17,8%). A sexta-feira registra 16,3%, a segunda-feira 16,4%, o sábado 9,1% e o domingo 2,9%.

Dados sobre o tipo de veículo, a idade e o gênero dos infratores também são disponibilizados pelo sistema. Os registros referem-se a infrações cometidas no município por veículos emplacados em todo o estado.

O carro é o tipo de veículo mais utilizado no momento das infrações, com 10.978 registros. Em segundo e terceiro lugares, com diferença de cerca de 400 infrações, aparecem motocicletas (2.645) e caminhonetes (2.297), respectivamente. Em seguida vêm caminhões (1.512) e camionetas (1.122).

Em relação ao gênero dos infratores, o número de homens que cometeram infrações é mais que o dobro do de mulheres, totalizando 6.841 homens contra 3.282 mulheres.

Assista agora mesmo!

Como surgiu e o que restou da primeira usina elétrica da região, criada em 1913 em Guabiruba: