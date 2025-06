Saiba até quando o frio intenso deve permanecer em Brusque

Conforme novo alerta da Defesa Civil, Brusque deve continuar enfrentando frio intenso até a manhã desta quarta-feira, 25. O município permanece com risco considerado alto para ocorrências associadas ao desconforto térmico, agravamento de doenças cardiorrespiratórias e hipotermia.

As baixas temperaturas são causadas por uma massa de ar frio de origem polar, associada a uma área de alta pressão, que favorece a manutenção das condições de frio intenso entre esta terça-feira, 24, e a quarta-feira, 25, em todo o estado.

Nesse período, as temperaturas permanecem muito baixas, com previsão de geada em todas as regiões entre a noite e a madrugada. Para Brusque, a Defesa Civil prevê mínimas próximas ou abaixo de 5 °C.

Em caso de necessidade, a orientação é comunicar a coordenadoria municipal de Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

