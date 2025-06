Saiba até quando o tempo deve ficar instável em Brusque

Em alerta divulgado pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque sobre as condições atípicas do rio Itajaí-Mirim, provocadas pelo volume elevado de chuvas nos últimos dias, foi informado que o tempo deve permanecer instável no município até quinta-feira, 3. Até lá, o uso responsável da água contribui para a eficiência de todo o sistema de abastecimento.

Esse cenário de chuvas tem gerado um aumento significativo na turbidez da água bruta, ou seja, uma maior presença de sedimentos e partículas em suspensão. Fenômenos como esse são comuns em períodos de instabilidade climática, especialmente quando as chuvas são frequentes e intensas.

A água captada chega mais carregada de impurezas naturais, o que exige um processo de tratamento mais longo e técnico para garantir a qualidade da água distribuída à população.

Diante disso, o Samae reforça o pedido para que os moradores utilizem a água de forma consciente, evitando desperdícios e usos não essenciais, como lavar calçadas, veículos ou regar jardins durante este período.

A situação também afeta outros municípios da região abastecidos por rios semelhantes ao Itajaí-Mirim. Cidades como Gaspar, Ilhota, Blumenau e Itajaí enfrentam desafios similares causados pelo excesso de chuvas, que impactam diretamente as características da água captada.