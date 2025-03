Saiba até quando onda de calor seguirá intensa em Brusque

A semana começou da mesma forma que o fim de semana, com calor intenso em todo o estado de Santa Catarina – e em Brusque não é diferente. Entre esta segunda, 3, até pelo menos sexta-feira, 7, o calor persiste e as máximas permanecem elevadas em áreas do Oeste e do Litoral Sul, onde se aproximam, e até pontualmente passam dos 40° C.

O risco é alto nas áreas em laranja, moderado nas áreas em amarelo e baixo nas áreas em verde do mapa para ocorrências associadas a desconforto térmico, agravamento de doenças cardiorrespiratórias e desidratação.

O calor somado à disponibilidade de umidade, contribuem para o desenvolvimento de temporais muito isolados típicos de verão acompanhados de raios, chuva pontualmente intensa, além de rajadas de vento e granizo de forma ocasional, sobretudo entre as tardes e noites, em especial no interior do estado.

Tal condição também é da massa de ar quente que já atua no Sul do Brasil há alguns dias. As noites seguem abafadas e as tardes com temperaturas máximas acima dos 30° C em todas as regiões catarinenses.

A Defesa Civil recomenda:

Evite exposição nas horas mais quentes do dia e mantenha-se hidratado. Redobre cuidados com crianças, idosos e animais de estimação.



Leia também os destaques da semana:

1. VÍDEO – Morador de Brusque pesca pirarucu de 2,2 metros em lago de Roraima: “um sonho da minha vida”

2. Com falta de mão de obra na indústria, mais de 600 estrangeiros são contratados em Brusque em 2024

3. VÍDEO – Novo hospital em Brusque: Unimed anuncia construção de estrutura com previsão de entrega para 2027

4. Luciano Hang doa R$ 50 mil para ajudar filha de colaborador da Havan a voltar para casa

5. Calor de fevereiro de 2025 é o maior registrado no mês nos últimos 11 anos em Brusque

Assista agora mesmo!

Fim de show nacional lotou Amarelo Vinte e funcionária teve que ser levada ao hospital: