Saiba como a Arquidiocese pretende definir substituto do padre Nélio no Hospital Azambuja

A escolha do novo sacerdote que substituirá o padre Nélio Roberto Schwanke no Hospital Azambuja, de Brusque, ainda não tem data nem protocolo definidos, mas deve ocorrer em breve. A informação foi obtida pelo jornal O Município após uma conversa com o arcebispo da Arquidiocese de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Jönck, que afirmou que o processo será discutido em conjunto com a diretoria da instituição.

Além de atuar como sacerdote no hospital, Nélio exercia também a função de diretor-administrativo do Azambuja. Por ter ocupado um cargo de extrema importância durante muitos anos, a substituição é pensada com bastante cautela.

“Por enquanto não há nada afirmado. Temos que sentar, conversar, estabelecer o caminho de como fazer isso”, afirmou Dom Wilson. Segundo ele, ainda não há um protocolo específico ou etapa pré-estabelecida para a nomeação do novo padre.

Questionado sobre a existência de nomes cogitados ou indicados, Dom Wilson descartou qualquer definição até o momento: “por enquanto não tem nada alinhado”.

A expectativa, de acordo com ele, é que as conversas com a diretoria do hospital ocorram em breve. “Não tem data marcada, mas deve acontecer logo”, disse.

Ele também reconheceu a importância da função religiosa dentro do Azambuja. “Sei que tanto o hospital, quanto a comunidade, aguardam por uma nova liderança nesse sentido”, concluiu. No momento, Gilberto Bastiani atua como diretor-administrativo em exercício, conforme estatuto do Hospital Azambuja.

O padre Nélio faleceu no dia 9 de maio deste ano e deixou uma lacuna importante no hospital, onde atuava não só como figura religiosa, mas também como elo com a comunidade.

Consta no site da instituição que a atual diretoria é composta por:

Gilberto Bastiani – vice-diretor administrativo;

Ingo Fischer – empresário e provedor;

Luciano Hang – empresário e vice-provedor;

Marcílio Cesar Ghislandi – 1º secretário;

Osmar Crespi – 2º secretário;

Dom Wilson – autoridade arquidiocesana.

