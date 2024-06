Santa Catarina aderiu à nova fase da campanha Educação com o Rio Grande do Sul, do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed). A ação tem o objetivo de arrecadar materiais escolares para as crianças e jovens que foram afetados pela enchente no estado gaúcho.

Entre os materiais sugeridos para doação estão cadernos, conjuntos de lápis, apontadores, giz de cera, canetas, lapiseiras, estojos, calculadoras e réguas. Também são aceitos livros de literatura infanto-juvenil. Em Santa Catarina, os pontos de coleta estão localizados nas escolas estaduais e nas Coordenadorias Regionais de Educação.

“Nós sabemos da necessidade que têm aquelas crianças e jovens de retomarem os seus estudos. Por isso, precisamos ser solidários e ajudá-los a recuperar aquilo que é um direito seu. Então, convoco a todos aqueles que são solidários e que quiserem nos ajudar a mandar esses donativos para as atividades escolares, sejam cadernos ou outros materiais, tudo aquilo que os estudantes possam utilizar para seus estudos”, disse o secretário de Estado da Educação, Aristides Cimadon.

Educação com o Rio Grande do Sul

A iniciativa, que já vinha mobilizando esforços para arrecadação de donativos, agora expande seu alcance para incluir a doação de livros e materiais essenciais para o retorno às aulas. Em articulação com todas as redes estaduais de ensino, o objetivo é arrecadar itens que possam compor mais de 100 mil kits completos e em boas condições para os alunos da rede gaúcha retornarem às aulas.

A estimativa da educação do RS é que será preciso recompor o acervo mínimo em 138 bibliotecas escolares destruídas pelas enchentes. Para isso, são necessários 48.662 títulos de literatura brasileira, com a intenção de garantir aproximadamente cinco exemplares por aluno, totalizando 245.090 livros.

As remessas dos estados serão concentradas na Escola Estadual Maria Thereza da Silveira, em Porto Alegre. No local, será feita a seleção e a organização dos donativos de acordo com a idade e série escolar, de forma a entregar uma mochila com materiais escolares dentro.

Quais materiais escolares doar:

Mochilas

Cadernos

Calculadora

Canetas azul/preta e vermelha

Caixas de grafite

Lapiseiras

Réguas

Kit de lápis de cor

Kit de Caneta hidrocor

Lápis preto

Apontadores

Estojos

Squeezes

Livros de literatura

