Saiba como está a recuperação da cidade após a 3ª maior enchente da história de Brusque

Quase um mês depois de Brusque sofrer a 3ª maior enchente de sua história, as obras de reconstrução, principalmente na avenida Beira Rio e na ponte Arthur Schlösser, seguem a todo vapor.

A Prefeitura de Brusque, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e da Secretaria de Infraestrutura Estratégica (SIE), está responsável pelos reparos com diversas frentes de trabalho.

A expectativa é que, ainda este ano, a Avenida Governador Luiz Henrique da Silveira e a ponte Arthur Schlösser estejam totalmente liberadas para o trânsito. Porém, é preciso que o tempo fique firme para que os trabalhos sejam realizados.

“Ambas as margens do rio precisam de reparos. Para liberar a margem esquerda, é necessário repavimentar um trecho da via. No entanto, devido às condições climáticas, ainda não foi possível aplicar a camada asfáltica no local. Precisamos de dias secos e sem chuva para executar o trabalho”, explicou o Secretário de Obras, Ivan Bruns.

A margem esquerda da avenida foi uma das vias mais afetadas. Cerca de 200 metros de asfalto foram arrancados pela correnteza. O custo da recuperação apenas desse trecho é de aproximadamente R$ 200 mil.

“Estamos buscando diversos recursos tanto estaduais quanto federais. No entanto, não podemos esperar para liberar o trânsito. Vamos realizar os reparos necessários para que isso aconteça o mais rápido possível”, conclui Ivan.

Quanto à ponte Arthur Schlösser, devido às movimentações no enrocamento da cabeceira, a mesma precisou ser totalmente interditada, embora a estrutura da ponte não tenha sido danificada.

3ª maior enchente da história

Entre novembro e dezembro, o rio transbordou 10 vezes. Em 17 de novembro, Brusque enfrentou a terceira maior enchente da história do município. O Rio Itajaí Mirim atingiu a marca de 8,96 metros, inundando mais de 90 ruas.

Diversas frentes de trabalho já foram realizadas pelas pastas. O primeiro passo foi auxiliar as ruas mais afetadas, removendo lama, água e escombros. Simultaneamente, a margem direita da Beira Rio começou a ser limpa para a liberação do trânsito. “É nossa prioridade devolver a normalidade da cidade até o fim de 2023, na questão do trânsito, em todos os pontos afetados”, finalizou o prefeito de Brusque, André Vechi.

