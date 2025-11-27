Saiba como está andamento da obra na nova ponte do bairro Limeira, em Brusque

Na manhã de quarta-feira, 26, foram instaladas as vigas da nova ponte da rua Alberto Pretti, no bairro Limeira, em Brusque. Para a realização do trabalho, foi preciso realizar a interdição parcial da ponte atual, mas, de acordo com a prefeitura, não houve retenções no trânsito na localidade durante os serviços.

Para a instalação das vigas, foi necessário utilizar um guindaste e, no período da tarde, foi iniciado o processo de protensão da ponte, que é uma técnica de engenharia que utiliza o tensionamento de cabos de aço, ou cordoalhas, para comprimir o concreto da estrutura, aumentando sua resistência e permitindo a construção de vãos maiores e com maior leveza.

Esse processo, conhecido como concreto protendido, reduz a fissuração, diminui a quantidade de materiais necessários e garante maior durabilidade à estrutura.

Nova ponte terá o dobro do tamanho da atual

A nova estrutura terá 10 metros de largura por 15 metros de comprimento, mais que o dobro da atual, trazendo mais segurança, fluidez no tráfego e melhor escoamento da água da chuva. Além disso, o vão terá uma nova abertura considerável, saindo dos atuais seis metros para 14 metros.

“Isso vai beneficiar, e digamos, amenizar o problema aqui na ocasião de chuva, numa época de cheia, então será um grande ganho para essa comunidade”, comenta o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho. “Será um ganho estrutural considerável possibilitando a passagem e o trânsito de caminhões de até maior peso”, complementa.

Próximos passos

Os próximos passos agora passam por um contato com a Celesc, que precisará realocar alguns postes para que sejam feitos os novos acessos. Após essa etapa, será finalizado o aterro das cabeceiras para que a nova ponte seja finalmente liberada.

A nova ponte de concreto na rua Alberto Pretti será a primeira de três que Brusque vai receber via parceria com o governo de Santa Catarina. Nesse modelo, o município é responsável pela execução da base e das cabeceiras, enquanto o estado é responsável pela parte superior da ponte.