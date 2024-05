Saiba como está andamento de reformas na ETA Central de Brusque

Os serviços de reforma nos filtros da Estação de Tratamento de Água (ETA) Central continuam sendo feitos pelo Samae de Brusque. Na última sexta-feira, 10, a autarquia deu início a colocação de novos materiais filtrantes, desta vez no filtro de número 5 da estrutura. Os investimentos para a reforma nos filtros giram em torno de 600 mil reais e trarão como benefício mais economia e qualidade nos serviços prestados.

André de Castro Nunes, coordenador de ETAs do Samae, comenta que, já terminado a colocação do fundo do filtro o sistema de drenagem composta por crepinas ranhuradas, terá início a etapa de suporte do meio filtrante, composto por várias camadas de pedras de vários diâmetros que serve para não desgastar o material, composto de areia e carvão antracito.

“Após isso, será feita a retrolavagem do filtro, que estará pronta para o uso”, salienta.

O diretor-presidente do Samae, Cláudio Adão Pereira, destaca que a obra deve se encerrar nesta quarta-feira, 15, se não houver imprevistos.

“Traremos assim mais qualidade e economia nos serviços prestados pelo Samae à população. A instalação deste sistema de filtragem da água e sua eficiência na retrolavagem crepinas ranhurada (ar e água) trará economia, qualidade para nossos consumidores”, afirma.

