Saiba como está investigação de morte de homem que foi encontrado com mãos e pés amarrados em Brusque

A Divisão de Investigação Criminal (DIC) investiga o homicídio de um jovem de 21 anos que foi encontrado com pés e mãos amarrados próximo à rodoviária de Brusque na madrugada desta quinta-feira, 6.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 2h para ir até o local, após uma mulher relatar uma tentativa de furto de veículo. Ela repassou aos agentes que o homem estava contido no local, na rua Mathilde Hoffmann.

Segundo o delegado Fernando Farias, da DIC, não há confirmação dessa tentativa de furto. A Polícia Civil trabalha para identificar a autoria do homicídio e também se há ligação com um roubo ocorrido em uma pizzaria no Águas Claras horas antes.

“Agora, a Polícia Civil trabalha para entender a situação como um todo. Se o indivíduo estava envolvido no roubo e quais os motivos da morte. Trabalhamos para esclarecer toda essa situação”, garante o delegado.

Ele relata que havia bastante sangue no local onde o corpo foi encontrado. Segundo o delegado, a vítima do homicídio era morador de rua e dependente de drogas. Ele chegou a ser levado pelo Samu ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Entenda o caso

Após ser acionada, a PM foi até o local, na rua Mathilde Hoffmann, mas não encontrou o veículo e a mulher que fez a denúncia, porém localizou o jovem com mãos e pés amarrados. Ele tinha sangramento elevado, várias lesões no rosto e olho e uma perfuração na face.

O Samu foi acionado para atendimento e encaminhamento ao hospital. O local foi isolado para aguardar a chegada das polícias Civil e Científica. Na área, foi encontrado um projétil de munição deflagrada e uma bainha de faca.

Em contato posterior com o hospital, foi informado à PM que o jovem morreu.

