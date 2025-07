Saiba como está o andamento das obras da nova Beira Rio em Brusque

As obras da nova Beira Rio, em Brusque, seguem avançando dentro do prazo, apesar de algumas dificuldades que apareceram durante os trabalhos. O trecho que vai do Instituto Federal Catarinense (IFC) até a altura da empresa Irmãos Hort, no Rio Branco, que compreende o lote 1, deve ser aberto para o tráfego já em 7 de setembro.

Todo o lote 1 já está pavimentado e as calçadas e drenagem já estão prontas – com exceção do trecho perto da rua Francisco Sassi. Ainda falta iluminação e também sinalização.

No trecho próximo à rua Francisco Sassi, foi necessário refazer o pavimento e também houve um problema com uma rocha. Além disso, é uma região com rio fundo, que demanda a colocação de mais material do que o previsto inicialmente. Na área, o rio ainda foi alargado. Um paredão foi levantado pensando no crescimento da região.

“Essa obra foi pensada, além da função como canal extravasor, para fazer fluir melhor o trânsito, portanto há um grande cuidado com os acessos. Aqui, teremos uma distância grande percorrida com poucos acessos e, onde há acessos, terá um sistema para fluir melhor o trânsito (áreas de aceleração e desaceleração)”, destaca o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Deco Batisti.

“Em relação à drenagem, também já houve a preocupação de instalação de galerias, para facilitar a retirada de lodo quando enchentes acontecerem. É mais funcional, aprendemos com os projetos antigos. É uma obra de porte mais caro, mas porque foi pensada diferente, com cuidados em relação aos detalhes”, completa.

Após a liberação do lote 1, incluindo a nova ponte Rio Branco-Jardim Maluche, que já está com as alças finalizadas, a prefeitura deve interditar a ponte José Germano Schaefer, popular ponte do Pilolo, no Rio Branco, para obras. Na região, também será feito um parque alagável, em parceria com a empresa Irmãos Hort.

Próximos passos

O lote 2, que vai até a ponte do Pilolo, deve ficar pronto em meados de novembro ou dezembro. No local, serão construídas novas alças de acesso para permitir a manobra de caminhões e dar mais fluidez ao fluxo de veículos.

Deco destaca que a obra foi pensada para aguentar a força do rio e do escoamento de água em dias de chuvas fortes, com uma fundação e um asfalto mais resistentes.

Os lotes 1 e 2 são de responsabilidade do consórcio Pacopedra/Freedom/Augusto. Na região da ponte do Pilolo, a obra também tem uma infraestrutura pensada no crescimento dos bairros, com grande capacidade de escoamento. Outra preocupação foi utilizar uma fundação de alta qualidade para o asfalto. “Elevamos o nível das obras do município”, destaca Deco.

Os outros lotes

O lote 3, trecho entre a ponte do Pilolo e a ponte Alois Pettermann, no bairro Dom Joaquim, teve alteração no projeto. A licitação provavelmente será feita no fim deste ano para que as obras iniciem em 2026.

O lote 4 não tem início previsto. Trata-se de um pequeno trecho que foi incluído no projeto da nova Beira Rio durante o andamento da obra. O início será pela margem esquerda da nova ponte Rio Branco-Jardim Maluche e seguirá até a rua Orides Schwartz, no bairro Guarani. O projeto não foi incluído durante o andamento da obra. Todos os loites já haviam sido planejados anteriormente.

Já o lote 5 compreende a ampliação da margem esquerda da parte baixa da Beira Rio (perto da Unifebe) para que a região acompanhe o desenvolvimento da parte alta (sentido Dom Joaquim).

A intenção do governo é entregar o projeto do lote 5 e captar recursos até o final deste ano. Em 2026, a prefeitura planeja executar a continuidade da parte baixa.

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: