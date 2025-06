Saiba como está o andamento das obras de ampliação da ETA Central, em Brusque

A ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) modular, localizada na ETA Central do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque, continua avançando conforme o cronograma previsto, informa a prefeitura. A melhoria faz parte de um pacote de obras que o Samae está realizando para melhorar o abastecimento na cidade.

Atualmente, os trabalhos estão concentrados na fase de montagem hidromecânica dos sistemas, que envolve a instalação de válvulas, agitadores, material filtrante e laminados do decantador. Esses componentes são essenciais para garantir a eficiência do processo de tratamento e permitir que a água chegue com maior agilidade e qualidade aos consumidores.

Em paralelo, a empresa responsável pela implantação da ETA modular segue com a instalação de equipamentos que permitirão o tratamento de até 100 litros de água por segundo. A estrutura utiliza módulos pré-fabricados, o que possibilita mais agilidade na execução da obra e flexibilidade para futuras ampliações.

Próxima etapa

A próxima etapa do cronograma prevê a montagem dos sistemas elétricos e de automação, entre julho e meados de agosto. A expectativa é de que, no fim de agosto, a nova ETA já esteja em operação.

“A instalação está bem adiantada. A partir de agosto, a estação começa com o tratamento da água e os ajustes finais, garantindo qualidade e quantidade para o abastecimento da cidade”, destaca André de Castro Nunes, responsável pela coordenação das ETAs.