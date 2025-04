Saiba como ficam os serviços públicos e o comércio de Brusque nesse feriadão da Semana Santa

Entre o feriado da Paixão de Cristo na sexta-feira, 18, e Tiradentes na segunda, 21, diversos serviços públicos e privados sofrerão mudanças no horário de atendimento. A Prefeitura de Brusque estará fechada nessas datas, assim como as fundações e autarquias. O atendimento e os serviços retornam normalmente na terça, 22.

Os serviços de Saúde estarão fechados. Em caso de urgência deve-se procurar o Hospital Dom Joaquim, Hospital Azambuja, ou o Pronto Atendimento, no bairro Santa Terezinha, todos com atendimento 24h.

Confira o que abre e o que fecha no setor público:

Saúde – As Unidades Básicas de Saúde, Vigilância em Saúde e o Centro de Serviço em Saúde estarão fechados.

Educação – Todas as escolas municipais estarão fechadas. As aulas retornam normalmente na terça-feira. Secretaria de Educação, almoxarifado e o CMDI também estarão fechados.

Conselho Tutelar – Trabalha em regime de plantão. Fone: 98846-1777.

Albergue municipal – Funcionamento normal. Fone: 3351-6328.

Defesa Civil – Mantém o atendimento de emergência por meio do telefone de plantão 199.

Samae – Plantão pelo telefone (47) 3255-0500, com equipes de sobreaviso para solucionar problemas relacionados à rede de abastecimento.

Fundema – A Fundação Municipal do Meio Ambiente atenderá denúncias por meio do celular de plantão (47) 98873-1826.

Guarda de Trânsito de Brusque – Atendimento pelo telefone 153.

Samu – Atendimento normal. Contato pelo 192.

Parque das Esculturas – Aberto das 9h às 21h. Entrada gratuita.

Zoobotânico – O parque ficará aberto todos os dias das 8h30 às 17h30. A entrada custa R$ 10, estudantes, pessoas com deficiência e o acompanhante, crianças que possuem 5 anos até 11 anos e 11 meses, idosos acima de 60 anos e professores pagam meia-entrada, com comprovação. Crianças menores de cinco anos não pagam.

Confira o que abre e o que fecha no comércio:

FIP

Aberto todos os dias das 9h às 19h, com exceção no domingo.

Stop Shop

Haverá atendimento somente no sábado e na segunda-feira, das 9h às 19h.

Shopping Gracher

Todos os dias o cinema funcionará conforme o horário das sessões. Na sexta, o Espaço Laser será das 14h às 20h, o Sushi, das 17h às 22h, Açaiphilia, das 14h às 21h, e o Sorvete Maximos, das 14h às 21h. Demais lojas estarão fechadas.

Já no sábado o atendimento das lojas será das 9h às 17h e da praça de alimentação das 11h às 18h. No domingo as lojas estarão fechadas e o cinema funcionará conforme o horário das sessões.

Por fim, na segunda-feira, o Moew funcionará das 14h às 20h e o MrGrill das 11h às 14h, somente por delivery. As demais lojas que abriram na sexta também atenderão na segunda, no mesmo horário.

Havan

Atendimento normal das 9h às 22h.

Milium

Não haverá atendimento no domingo. Nos demais dias será das 9h às 19h.

Pasolini Center

Na sexta-feira e no domingo não haverá atendimento. Já no sábado será das 9h às 18h e na segunda, das 10h30 às 17h30.

Supermercados

Archer

Todas as lojas funcionarão todos os dias das 8h às 22h, com exceção no domingo. O Stock Archer seguirá o mesmo esquema, mas inicia o atendimento às 7h.

Empório Archer

A loja estará fechada no domingo e na segunda-feira. Na sexta e no sábado o atendimento será das 8h às 21h.

O Barateiro

Na unidade do bairro Azambuja o atendimento será das 7h30 às 20h em todos os dias, com exceção no domingo, que irá encerrar às 13h.

Já na loja do Santa Rita, o atendimento sexta, sábado e segunda será das 8h às 21h. No domingo, será das 8h às 20h.

Fort Atacadista

O atendimento será das 7h às 22h.

Komprão Atacadista

O atendimento tanto da unidade do Santa Rita quanto do Guarani na sexta-feira será das 8h às 21h. Já no sábado, será das 7h às 22h. No domingo e na segunda-feira será das 8h às 21h.

