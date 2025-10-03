Saiba como ficará o seu salário com isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil

Com a aprovação da Câmara dos Deputados sobre o projeto de Lei (PL) 1.087/2025, que prevê isenção do imposto de renda para pessoas físicas que recebem até R$ 5 mil e desconto para quem ganha até R$ 7.350 mensais, trabalhadores poderão economizar até R$ 4 mil no ano.

A proposta, encaminhada pelo governo federal, ainda terá que ser aprovada no Senado, antes da sanção pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para entrar em vigor.

Dos valores descontados mensalmente nas folhas de pagamento, a classe média baixa terá um respiro de R$ 350 a R$ 550, em média, conforme o pesquisador Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) Pedro Humberto de Carvalho, em entrevista à Agência Brasil.

Quem ganha R$ 5 mil deixará de repassar mensalmente R$ 312,89 ao IR, isso representa 4.067 ao ano. Atualmente, a tabela do IR prevê isenção apenas para quem ganha até R$ 3.036.

Salários acima de R$ 5 mil até R$ 7.350 terão descontos proporcionais na parcela cobrada. Por exemplo, um empregado com remuneração de R$ 6,5 mil sentirá alívio mensal de R$ 113,18, segundo tabela elaborada pela empresa de contabilidade Confirp.

Confira abaixo os valores que o trabalhador deixará de repassar por conta do IR:

Renda mensal Ganho por mês (R$) Ganho anual (13 meses)* Ganho % 3.036,00 – – 0,00% 3.400,00 27,3 354,89 10,44% 3.600,00 54,76 711,89 19,77% 3.800,00 84,76 1.101,89 29,00% 4.000,00 114,76 1.491,89 37,30% 4.200,00 144,76 1.881,89 44,81% 4.400,00 177,89 2.312,57 52,56% 4.600,00 222,89 2.897,57 62,99% 4.800,00 267,89 3.482,57 72,55% 5.000,00 312,89 4.067,57 81,35% 5.200,00 286,27 3.721,46 71,57% 5.400,00 259,64 3.375,28 62,51% 5.600,00 233,01 3.029,10 54,09% 5.800,00 206,38 2.682,93 46,26% 6.000,00 179,75 2.336,75 38,95% 6.200,00 153,12 1.990,57 32,11% 6.400,00 126,49 1.644,40 25,69% 6.600,00 99,86 1.298,22 19,67% 6.800,00 73,23 952,04 14,00% 7.000,00 46,6 605,86 8,66% 7.200,00 19,98 259,69 3,61% 7.350,00 0 0 0,00% 7.400,00 0 0 0,00% 7.500,00 – – 0,00% 8.000,00 – – 0,00%

Para compensar a isenção, cujo custo está estimado será de R$ 25,8 bilhões aos cofres públicos, o projeto prevê a tributação das pessoas com rendimentos acima de R$ 600 mil por ano, com uma alíquota progressiva de até 10%.

A alíquota máxima incidirá para quem recebe anualmente a partir de R$ 1,2 milhão. Além disso, ela não será aplicada para quem já paga a alíquota máximo do IR, que é de 27,5%.

Segundo o Ministério da Fazenda, a medida atingirá cerca de 140 mil pessoas, 0,13% dos contribuintes, que hoje pagam, em média, apenas 2,54% de Imposto de Renda.

Com informações da Agência Brasil.

