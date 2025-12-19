Saiba como foi a eleição para a presidência e conselho deliberativo do Brusque

Danilo Rezini foi reeleito presidente do Brusque FC por aclamação na última terça-feira, 16, na Arena Brusque. Ele encabeçava chapa única, que foi eleita em assembleias dos sócios patrimoniais.

Desde o início de 2025, o futebol do clube é comandado pela Sociedade Anônima do Futebol (SAF), gerida pelo grupo AVS, do empresário Rubens Takano Parreira, dono do AVS Futebol SAD, da primeira divisão de Portugal. Desde então, direitos econômicos e federativos, premiações em competições e repasses de recursos das vendas de direitos de transmissão passaram a ser diretamente da SAF.

Este deve ser o último mandato de Danilo na presidência do clube associativo do Brusque, como definido por estatuto.

Diretoria executiva

Presidente: Danilo José Rezini

Vice-presidente: Carlos Alberto Beuting

Diretor financeiro e administrativo: Rogerio Adilson Lana

Diretor de futebol de base: Jorge Luis de Souza

Diretor de patrimônio: Marciano Giraldi

Diretor médico: Lucas Samrsla Bremm

Diretor de marketing e comunicação: Jonas Stange

Diretor de futebol: André Rezini

Diretor jurídico: Igor Gabriel Kruger Poteriko

Presidente do Conselho Deliberativo: Julio Antonio Pettermann

Vice-presidente do Conselho Deliberativo: Thiago de Oliveira Outeiro Osorio

Conselheiros titulares

Edson José Fachi, Lucas Hang, André Rezini, Carlos Alberto Beuting, Danilo José Rezini, Jonas Stange, Marciano Giraldi, Welson de Novais, Vilmar Ebel, Rogerio Adilson Lana, Jorge Luiz de Souza, Eduardo Schulenburg, Julio Antonio Pettermann, Sergio Butsch, Rodrigo Cazagrande, Rafael Roncáglio, Norival Carlos de Souza Junior, Maurino Cazagrande, Marcolan Batista, Wilson de Novais Filho, Lucas Samrsla Bremm, Juliano Kaiano Pettermann, Elisio João Buttchevitz, Anderson Maes, Thiago de Oliveira Outeiro Osorio, Nilton Cesar Lang, Elton Adilson Lana, Cristiano Rodrigues Lazarini, Harry Westarb Neto, Igor Gabriel Kruger Poteriko.

Suplentes

Fabiano Appel, Abrão Carlos Colzani, Wendel Laurentino, Robison Luiz Koschnick, Amandos Eggert Junior, Eudes Batista Vilamoski, Ricardo Fantini, Ricardo Viana Hoffmann, Maicon Rodrigo Zibel, Ariberto Becker, Ambrosio Mafra Neto, Silvio Clemente Godoy, Julio Maruan Gonçalves de Morais, Alcir Inácio Otto, Cassiano Groh, Luciano Dietrich, Tarcisio Falk, Edemar Luiz Alessio, João Antonio Schaefer Neto, Reinaldo Nascimento.

