Saiba como foi a eleição para a presidência e conselho deliberativo do Brusque
Danilo Rezini segue como presidente do clube associativo
Danilo Rezini foi reeleito presidente do Brusque FC por aclamação na última terça-feira, 16, na Arena Brusque. Ele encabeçava chapa única, que foi eleita em assembleias dos sócios patrimoniais.
Desde o início de 2025, o futebol do clube é comandado pela Sociedade Anônima do Futebol (SAF), gerida pelo grupo AVS, do empresário Rubens Takano Parreira, dono do AVS Futebol SAD, da primeira divisão de Portugal. Desde então, direitos econômicos e federativos, premiações em competições e repasses de recursos das vendas de direitos de transmissão passaram a ser diretamente da SAF.
Este deve ser o último mandato de Danilo na presidência do clube associativo do Brusque, como definido por estatuto.
Presidente: Danilo José Rezini
Vice-presidente: Carlos Alberto Beuting
Diretor financeiro e administrativo: Rogerio Adilson Lana
Diretor de futebol de base: Jorge Luis de Souza
Diretor de patrimônio: Marciano Giraldi
Diretor médico: Lucas Samrsla Bremm
Diretor de marketing e comunicação: Jonas Stange
Diretor de futebol: André Rezini
Diretor jurídico: Igor Gabriel Kruger Poteriko
Presidente do Conselho Deliberativo: Julio Antonio Pettermann
Vice-presidente do Conselho Deliberativo: Thiago de Oliveira Outeiro Osorio
Edson José Fachi, Lucas Hang, André Rezini, Carlos Alberto Beuting, Danilo José Rezini, Jonas Stange, Marciano Giraldi, Welson de Novais, Vilmar Ebel, Rogerio Adilson Lana, Jorge Luiz de Souza, Eduardo Schulenburg, Julio Antonio Pettermann, Sergio Butsch, Rodrigo Cazagrande, Rafael Roncáglio, Norival Carlos de Souza Junior, Maurino Cazagrande, Marcolan Batista, Wilson de Novais Filho, Lucas Samrsla Bremm, Juliano Kaiano Pettermann, Elisio João Buttchevitz, Anderson Maes, Thiago de Oliveira Outeiro Osorio, Nilton Cesar Lang, Elton Adilson Lana, Cristiano Rodrigues Lazarini, Harry Westarb Neto, Igor Gabriel Kruger Poteriko.
Fabiano Appel, Abrão Carlos Colzani, Wendel Laurentino, Robison Luiz Koschnick, Amandos Eggert Junior, Eudes Batista Vilamoski, Ricardo Fantini, Ricardo Viana Hoffmann, Maicon Rodrigo Zibel, Ariberto Becker, Ambrosio Mafra Neto, Silvio Clemente Godoy, Julio Maruan Gonçalves de Morais, Alcir Inácio Otto, Cassiano Groh, Luciano Dietrich, Tarcisio Falk, Edemar Luiz Alessio, João Antonio Schaefer Neto, Reinaldo Nascimento.
