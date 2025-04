Saiba como foi operação da Polícia Civil que prendeu trio após fuga no Centro de Brusque

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação Criminal (DIC), detalhou a operação de cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em imóveis realizada na tarde desta sexta-feira, 25, no bairro Planalto, em Brusque. No fim, três pessoas foram detidas.

Durante as diligências no local, os policiais civis localizaram uma arma de fogo no interior de um armário, além de um celular e uma pequena porção de substância semelhante à maconha, encontrada sobre a bancada da cozinha, junto a um rolo de plástico filme.

Na sequência, a equipe deslocou-se até o Centro de Brusque, após informações de que o principal alvo da operação teria se dirigido até um tabelionato de notas.

Em um estacionamento, os policiais identificaram um veículo com as características do usualmente utilizado pelo suspeito.

Ao notar a presença da viatura, o condutor do veículo tentou fugir de ré, mas foi rapidamente interceptado. Na sequência, o suspeito principal tentou fugir a pé, sendo perseguido por policiais, que conseguiram o deter após uma intensa perseguição.

No veículo também estavam outros dois ocupantes. Após buscas, foram localizados três smartphones e um invólucro contendo maconha.

Diante dos fatos, os três envolvidos foram conduzidos à sede da DIC de Brusque.