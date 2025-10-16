Saiba como funciona a contagem de público da Fenarreco em Brusque

Os visitantes da 38ª Fenarreco, em Brusque, passam por catracas eletrônicas para entrar na festa. Cada passagem é registrada automaticamente, e a contagem é exibida ao vivo em um painel ao lado da entrada, visível para todos os visitantes.

A capacidade total do pavilhão é de 10.568 pessoas. Quando o limite é atingido, o sistema faz o travamento do acesso. Ao sair do pavilhão, os visitantes também devem passar por catracas.

Além das catracas, o sistema conta com câmeras equipadas com tecnologia de inteligência artificial, que realizam a contagem de pessoas por meio de reconhecimento facial. Um homem de 30 anos com mandado de prisão aberto por não pagar pensão alimentícia

foi preso devido ao reconhecimento.

Júnior Eggert, diretor de Eventos e Operações, explica que o monitoramento permite acompanhar em tempo real o fluxo e garantir segurança e conforto ao público.

Até a segunda-feira, 13, a Fenarreco já havia recebido 57.721 visitantes. O maior público foi registrado no sábado, 11, quando 23.244 pessoas passaram pelo pavilhão. Nesse dia, o sistema apontou um pico de 8.833 pessoas simultaneamente no local.

Nos quatro primeiros dias, foram comercializados 4.459 buffets e 2.007 pratos típicos, entre eles, 985 pratos de marreco recheado, carro-chefe da festa. Ao todo foram consumidos 21.047 litros chopp (52.618 copos) todos produzidos artesanalmente pelas cervejarias da Associação Vale dos Teares.

Confira o relatório de público da Fenarreco:

Dia Acessos Público simultâneo Quinta-feira 5.517 4.414 Sexta-feira 6.780 4.746 Sábado 23.244 8.833 Domingo 15.266 5.801 Segunda-feira 6.914 2.627

