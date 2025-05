Saiba como funciona maior simulado de desastres do Brasil, do qual Brusque participou

A Defesa Civil de Brusque participou neste domingo, 18, do 1º Simulado Geral de Gestão de Desastres, uma iniciativa inédita no Brasil, organizada pela Defesa Civil de Santa Catarina. No município, a simulação teve como foco um cenário extremo de enchentes. Durante o simulado, as equipes realizaram instalação de abrigos temporários, cadastros populacionais, distribuição de ajuda humanitária e inspeções nas áreas afetadas.

Diversos setores da Prefeitura de Brusque estiveram envolvidos na operação, como as secretarias de Desenvolvimento Social, Obras, Trânsito, além do Samae e do setor de Comunicação, entre outros.

Ao todo, mais de 250 municípios catarinenses participaram do simulado, com cerca de 230 mil pessoas mobilizadas em todo o estado. Durante a manhã, foi emitido um alerta severo para toda a população. Já no período da tarde, o foco foi a simulação do uso de radioamadores, recurso acionado em situações onde os meios tradicionais de comunicação estão indisponíveis.

Em Brusque, parte das ações também ocorreu em campo, nas ruas que estariam alagadas conforme a simulação do nível do rio. As atividades tiveram início ainda na noite de sábado, 17, com a ativação das primeiras frentes de trabalho. O objetivo do Governo do Estado é lançar um modelo de treinamento que possa servir de referência para outros estados brasileiros.

Santa Catarina, que historicamente enfrenta eventos climáticos extremos como enchentes, vendavais e deslizamentos, investe constantemente no preparo técnico e logístico de suas equipes para garantir respostas rápidas e eficientes em situações de emergência.

Um dos destaques da participação brusquense foi por conta da elaboração do plano de ativação dos Centros de Logística da Defesa Civil (CELOGs) temporários, estruturas que armazenam materiais e equipamentos para uso em desastres e emergências.

“Brusque elaborou o plano de CELOGs temporários em uma outra oportunidade, que serviu de referência para o Estado, então nossa participação foi bastante estratégica nesse simulado. A Defesa Civil agiu como se fosse uma situação real de enchente. Neste cenário, ativaríamos esse centro temporário para atender não apenas a população de Brusque, mas também para auxiliar municípios vizinhos de menor porte. Esse exercício foi para testarmos nossos fluxos, avaliarmos a comunicação e aprimorarmos a tomada de decisões em situação de crise”, finaliza o coordenador da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugiki.

