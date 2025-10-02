Saiba como funcionarão os pagamentos na 38ª edição da Fenarreco

A Fenarreco divulgou como os pagamentos dos produtos serão feitos dentro da festa. Os visitantes terão duas opções: o chaveiro Fenarreco ou o cartão Fenakarte. Neste ano, o serviço novamente será realizado pela MK Eventos.

O meio de pagamento funciona de forma semelhante a um cartão de débito, por meio de recargas, assim como na última edição.

Para ativar o cartão ou chaveiro é cobrado um caução de R$ 7. O valor será devolvido integralmente caso o Fenakarte seja entregue até o fim do evento. A devolução acontece em um espaço próximo à entrada da festa. Quem já possui o cartão do ano passado poderá utilizá-lo novamente. Sobre o saldo, será cobrada uma taxa administrativa de R$ 7 para o resgate.

Conforme a diretora-geral da Fundação Municipal de Turismo, Juliana da Silva, neste ano haverá a opção do chaveiro para nossos fenafesteiros. “Ele [visitante] utiliza para o pagamento durante a festa e depois poderá levá-lo como uma lembrança da festa de 2025”.

O cartão poderá ser carregado pelo valor desejado nos caixas da festa e, a cada compra, o valor é debitado do saldo. De acordo com a organização da festa, para garantir agilidade, haverá cerca de 50 caixas de recarga disponíveis diariamente, sendo 70 no dia de abertura, entre fixos e móveis.

“Nosso objetivo é que as pessoas possam aproveitar a festa com tranquilidade. Por isso, em dias e horários de maior movimento, o número de caixas será ampliado, haverá caixas móveis e também terminais de autoatendimento”, conclui Juliana.

Passo a passo do Fenakarte:

Aquisição – O cartão pode ser adquirido em um dos caixas da festa, com pagamento via pix, débito, crédito ou dinheiro em espécie, e já carregar com o valor de preferência. Consumo – Alimentação, bebidas, parque de diversões e feira de artesanato serão pagos exclusivamente com o cartão. A cada transação, o usuário recebe um ticket com o extrato. Central de atendimento – Localizada na entrada da festa, será responsável por cancelamentos em caso de perda do cartão. Saldo residual – O valor não utilizado será devolvido conforme a forma de recarga:

◦ Dinheiro: devolução imediata, no valor máximo de R$ 50;

◦ Pix: devolução em até 24h;

◦ Débito: devolução em até 24 horas;

◦ Crédito: devolução em até 35 dias úteis.

