Saiba como funcionava esquema de lavagem que movimentou R$ 3,5 milhões em menos de um ano em Brusque e região

Na tarde desta terça-feira, 29, o delegado da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, Fernando Farias, divulgou detalhes sobre o funcionamento de um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 3,5 milhões em apenas dez meses.

A investigação teve início em abril de 2024, a partir das prisões de traficantes de drogas na região. A DIC rastreou tanto a origem da droga quanto o destino do dinheiro, identificando uma ligação entre o fornecedor e empresas de Itajaí.

Segundo o delegado, o fornecedor transitava entre as cidades de Barra Velha e Itajaí e utilizava contas de laranjas para movimentar o dinheiro do tráfico. “Ele recebia um valor mensal e deixava as contas sob a administração da organização criminosa”, explicou.

Durante o processo de lavagem, duas empresas de Itajaí foram identificadas como envolvidas no esquema. Nenhuma empresa de Brusque está ligada ao caso. Com os valores obtidos, a facção adquiriu veículos de luxo e realizou gastos em lojas de conveniência. “Esperamos reaver cerca de R$ 3 milhões com as medidas adotadas, já que os veículos ficarão vinculados ao processo”, destacou o delegado.

O homem, responsável pela lavagem, foi preso temporariamente em Barra Velha. Já em Brusque, uma mulher foi detida em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de calibre restrito.

A operação

Na manhã desta terça, a (DIC) de Brusque deflagrou uma operação para o cumprimento de 19 ordens judiciais de busca, apreensão e prisão temporária. A ação contou com o apoio das delegacias da 17ª Região (Brusque, Guabiruba e Botuverá) e do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Itajaí.

Os mandados foram expedidos no contexto de um inquérito policial que apura o envolvimento de 18 pessoas na organização criminosa.

Durante a operação, foram recolhidos dois carros esportivos, um SUV, uma pistola, um simulacro de arma de fogo, munições, porções de cocaína, crack e maconha, balanças de precisão, aproximadamente R$ 25 mil em dinheiro, além de anotações e documentos que devem contribuir com o avanço das investigações.

