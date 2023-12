Saiba como participar da rede de segurança da PM em cooperação com moradores de Brusque

O Programa Rede de Vizinhos do 18° Batalhão de Polícia Militar de Brusque atualmente conta com 114 redes distribuídas em diferentes bairros no município. Em 2023, foram criados oito grupos da Rede de Vizinhos em Brusque, com aproximadamente 6.674 integrantes.

O programa é administrado pelo 3° sargento Alvino Aurélio Muller, que assumiu como gestor da rede em abril de 2021. Na segunda- feira, 18, foi criada a rede de número 114, no bairro Rio Branco, na rua do Pavão.

Rede de Vizinhos

O programa rede de vizinhos da PM-SC é uma estratégia de policiamento pautada na filosofia de polícia comunitária, em que uma rede organizada entre comunidade e Polícia Militar reúne vizinhos de uma determinada localidade (rua ou bairro).

O objetivo do programa é a cooperação dos vizinhos. Ele busca a associação dos moradores para promover parcerias, fortalecer as relações interpessoais e a cidadania ativa da rua ou bairro.

Ainda pretende melhorar a relação entre a polícia e a comunidade, além de aumentar a vigilância natural, a fim de prevenir e restaurar problemas de ordem pública, garantindo a incolumidade física das pessoas e do patrimônio.

Além disso, os participantes são incluídos em um grupo do Whatsapp com o apoio de policiais militares integrantes da rede, assim obtendo um trabalho de vigilância mútua.

Saiba como criar Rede de Vizinhos PM-SC:

1 – Mobilize seus vizinhos;

2 – Com a vizinhança (moradores e/ou comerciantes) mobilizada, entre em contato com o 18º Batalhão de Polícia Militar, pelo número de telefone (48) 98861-2267;

3 – A Polícia Militar estudará a viabilidade da estratégia de Rede de Vizinhos PM-SC para a localidade.

Para obter mais informações sobre o programa, basta entrar em contato com o 18º Batalhão de Polícia Militar, pelo telefone (48) 98861-2267.

