Saiba como relatar demandas do transporte público à Prefeitura de Brusque

Usuários do transporte público de Brusque podem relatar as principais demandas do serviço à prefeitura por meio de uma pesquisa on-line lançada nesta semana. O objetivo é manter uma escuta ativa com a população, a fim de orientar futuras melhorias no sistema. Para participar, clique aqui.

A iniciativa ocorre antes da assinatura do contrato com a nova empresa responsável pelo serviço e ficará disponível por 60 dias.

A proposta é identificar, com base na percepção dos usuários, quais mudanças são mais urgentes e prioritárias.

Embora o município já possua um planejamento técnico, a administração entende que a participação da população é essencial para alinhar as ações às reais necessidades de quem utiliza o transporte público diariamente.

“Vamos fazer uma ação mais incisiva e contínua de escuta, digamos assim, com a população. Temos um planejamento, mas entendemos que algumas mudanças são necessárias com urgência. Por isso queremos entender o que o usuário realmente precisa”, diz o diretor de Transportes, Filipe de Carvalho, elaborador do projeto.

