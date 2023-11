Saiba de onde veio contêiner que foi levado pelo rio Itajaí-Mirim, em Brusque

O local de origem do contêiner visto no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, nesta sexta-feira, 17, foi confirmado pelo prefeito André Vechi (PL). O contêiner adentrou ao rio na região do bairro Rio Branco, ao lado da obra da nova ponte.

Segundo o prefeito, o proprietário da empresa responsável pela obra confirmou que o contêiner estava no local e informou que não havia nada dentro da estrutura.

O secretário de Comunicação, Wilson Schmidt Junior, afirma que o contêiner pertence a empresa. “A empresa já está mobilizando guinchos para a retirada do mesmo, que afundou após passar pela ponte do Limoeiro”, diz.

Risco para barragem em Itajaí

De acordo com a Prefeitura de Brusque, a estrutura afundou após passar pela ponte que liga o bairro Limoeiro e a Estrada da Fazenda. No entanto, para o Semasa, responsável pelo saneamento de Itajaí, o contêiner pode vir pela correnteza mesmo submerso.

O Semasa informa que há risco de o contêiner danificar a barragem de contenção de água salgada na cidade. “O rio está com vazão muito forte. Não temos como saber se é suficiente para arrastá-lo (contêiner)”.

Assista ao vídeo

