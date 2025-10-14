Saiba o horário em que a Beira Rio será interditada para o desfile da Fenarreco nesta terça-feira

Em razão do desfile da 38ª Fenarreco, a avenida Beira Rio estará totalmente interditada nesta terça-feira, 14, no trecho entre a rotatória do Jardim Maluche e o Supermercado Fort Atacadista, no bairro Centro II.

O bloqueio começa às 16h, com previsão de liberação às 21h30, após o término do desfile e a limpeza completa do trajeto.

Durante a interdição, a Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) será responsável pela instalação e retirada das placas, cones e sinalizações, garantindo a organização e a segurança em todo o percurso.

“Desde o início da tarde, nossas equipes estarão mobilizadas para garantir toda a estrutura de sinalização necessária ao desfile”, afirma o diretor de Sinalização da Setram, Deivison Casagrande.

“São dezenas de placas, cones e dispositivos que orientam condutores e pedestres, assegurando que o evento ocorra com tranquilidade e segurança. Após o término do desfile, também faremos a limpeza e a retirada imediata da sinalização para restabelecer o tráfego normal o quanto antes”, completa.

Além da sinalização, agentes da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) também estarão presentes, reforçando a segurança e o ordenamento viário durante o desfile.

“Agentes da GTB estarão distribuídos por toda a região, prestando apoio operacional e orientando condutores e pedestres para assegurar a fluidez e o bom andamento do evento”, explica o diretor de Trânsito, Carlos Roberto Marques.

Segundo o secretário da Setram, Emerson Luiz Andrade, o planejamento tem como foco principal a segurança de todos. “Todo o trabalho das equipes da Setram visa garantir um trânsito seguro e organizado, tanto para quem participa da Fenarreco quanto para quem estiver circulando pela cidade durante o evento”, destaca.

