Saiba o que irá abrir no lugar da Americanas no centro de Brusque

Com o fim das operações da loja Americanas no centro de Brusque, o antigo espaço físico agora abrigará uma nova unidade da loja Aqui é 10. O imóvel estava desocupado desde a saída da antiga empresa, no dia 23 de janeiro, o último dia de operações.

Conforme a gerente do Aqui é 10, Claudia Eisermann, a unidade será uma loja moderna com um espaço de 500 metros quadrados. “Apesar do espaço ser menor, será uma loja muito parecida com a do Centro II. Ela foi pensada na comodidade dos clientes e para nos aproximar ainda mais da população de Brusque”. A estimativa é de que a unidade seja inaugurada no mês de abril.

Serão vendidos no estabelecimento diversos tipos de produtos. A loja deve contar com pelo menos 12 funcionários e irá funcionar das 8h30 às 18h30, de segunda a sexta-feira e sábado das 8h30 às 16h30.

