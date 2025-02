Saiba o que irá ocupar o antigo anfiteatro da Unifebe, vendido há mais de um ano

O prédio do antigo anfiteatro da Unifebe, localizado na rua Manoel Tavares, no Centro de Brusque, irá abrigar a loja de decorações e artigos para casa Noblesse e a HC Imagem, uma clínica de diagnóstico por imagem. O local é de propriedade da Karlsdorf Administradora de Bens Ltda., empresa de Guabiruba, que adquiriu o imóvel por R$ 5 milhões. As obras devem ser entregues em julho deste ano.

O comércio ficará no piso térreo e a clínica no superior. As obras começaram em novembro do ano passado, um ano após a compra do terreno, quando os contratos de aluguel foram assinados. Inicialmente foram feitos apenas serviços para manter a integridade do prédio.

A Karlsdorf afirma que o prédio está em perfeitas condições e sem rachaduras. A principal mudança será na parte estética da estrutura.

O anfiteatro

Criada em janeiro de 1973, a Fundação Educacional de Brusque (Unifebe) marcou em Brusque e região o processo de interiorização do ensino superior. Após quatro anos da criação da Escola Superior de Estudos Sociais, em 1977, a instituição iniciou a construção de uma sede própria, já que até então, as aulas eram ministradas nas dependências do Colégio São Luiz. Em 1979, os serviços foram paralisados por falta de recursos e retomados apenas em 1985.

Com o apoio do município de Brusque, na gestão do então prefeito de Brusque, José Celso Bonatelli, no dia 30 de abril de 1987, a FEBE inaugurou sua primeira sede própria, fruto do trabalho constante de docentes, diretores, conselheiros e comunidade em geral. O evento contou com uma cerimônia realizada na entrada do novo prédio, que além de salas de aula, tinha um amplo anfiteatro com 425 lugares.

Com a criação do campus Santa Terezinha, em março de 2001, o anfiteatro passou a abrigar cerimônias e eventos da instituição até outubro de 2013, quando um incêndio danificou parte da estrutura.

