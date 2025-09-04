Saiba o que motivou queda no preço da gasolina em Brusque

O Procon de Brusque informou que a recente queda no preço dos combustíveis na cidade é resultado da livre concorrência de mercado. Segundo o órgão, desde 2002 vigora no Brasil o regime de liberdade de preços em toda a cadeia de produção, distribuição e revenda de combustíveis e derivados de petróleo, sem qualquer tipo de tabelamento.

De acordo com o Procon, o princípio constitucional da liberdade de mercado e da concorrência garante um cenário de disputa saudável entre empresas, estimulando o consumo de forma segura e responsável. O órgão afirma que essa dinâmica beneficia os consumidores ao possibilitar preços mais baixos, melhor qualidade e maior variedade de produtos e serviços, além de incentivar a inovação e a eficiência no setor.

Em alguns postos do município, já é possível ver nas tabelas o litro da gasolina sendo vendido a R$ 5,89. Há alguns meses, esse valor ultrapassava a casa dos R$ 6,50.

Cidades vizinhas praticavam preços mais baixos, mas Brusque agora conta com valores inferiores aos cobrados em Nova Trento e Itajaí, por exemplo.

O órgão também destaca que a concorrência contribui para o bem-estar social, aumenta a eficiência econômica dos mercados e amplia o poder de escolha do consumidor.

Com o objetivo de facilitar o acesso às informações, o Procon iniciará, a partir da próxima semana, a divulgação de uma tabela com os preços praticados pelos principais postos da cidade. A atualização estará disponível nas redes sociais do órgão e no site da Prefeitura de Brusque.

