Conheça as atrações da 37ª Festa da Apae de Brusque

A tradicional Festa da Apae chega à 37ª edição neste ano. O evento ocorre nos dias 15 e 16 deste mês e terá, além do cachorro-quente, atrações musicais nos dois dias. O dinheiro arrecadado será revertido totalmente para pagar as despesas da associação.

Já tradicional na cidade, a Festa da Apae deste ano contará com uma novidade gastronômica: um prato quente. Ele será servido pela equipe Campi Buffet no primeiro dia de festa. O empresário Oscar Campi doará os ingrediente e ainda irá preparar a comida, que será servida como bufê ou como marmitas para levar para casa.

Ainda na sexta-feira, a comunidade poderá saborear o churrasco e o cachorro-quente. Michel Belli, diretor de Promoção de Eventos da Apae de Brusque, fez questão de ressaltar, durante a coletiva de lançamento realizada nesta quarta-feira, 30, que o cachorro-quente tem duas salsichas, é diferenciado.

A parte musical começará às 19h na sexta-feira, com Ronaldo Portoalegre Trio. Já no dia seguinte a música ficará à cargo de Bolsoni e Trio Acústico, a partir das 20h30. Mais cedo, às 18h, será realizado o culto ecumênico.

Durante os dois dias haverá roda da fortuna e pescaria. Também terá a barraca dos alunos e a barraca do Clube de Mães, que venderão vários projetos feitos pelas voluntárias.

“A festa não é simplesmente para arrecadar fundos. Um dos motivos principais é a confraternização de toda a rede da Apae, alunos, professores, diretores e a comunidade de Brusque, que tanto nos ajuda”, diz o diretor.

Outro objetivo importante destacado por Belli é a promoção da rifa da Apae. A venda de bilhetes é uma fonte de renda para a instituição custear as obras. No local, será possível comprar números para concorrer.

“O terceiro motivo é a arrecadação com a venda de bebidas, roda da fortuna, churrasco, enfim. Com esse dinheiro, investimos na instituição e pagamos os funcionários. Temos vários professores, afinal de contas são 300 alunos atendidos, e isso requer muito dinheiro”, afirma Belli.

Ele destaca que todas as obras, como o piso novo ou a quadra, mais recentemente, são feitas com o dinheiro de arrecadação com a festa, com a rifa e com fundos que são destinados à Apae. “A gente fica muito feliz em receber a comunidade”.

O vice-presidente da Apae de Brusque, Renato Roda, faz o convite para quem se interessar em ser voluntário na festa. Ainda é possível entrar em contato com a associação para ajudar. Toda ajuda é bem-vinda.

Valor

Prato quente – R$ 20

Churrasco – R$ 35

Como ser voluntário

Ligar para 3351-2482 (falar com Milani ou Aline) ou pelo e-mail captacao@apaebrusque.com.br