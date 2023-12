Saiba o que você pode encontrar no Festival Delícias de Natal em Guabiruba

O Festival Delícias de Natal reúne diversas atrações musicais, feira de artesanato local e food trucks em Guabiruba. O evento pretende fortalecer o turismo e promover a cultura regional em um ambiente cercado do espírito natalino, inspirados nos Mercados de Natal europeus.

Os artesãos guabirubenses marcam presença no evento com a feira de artesanato que acontece durante os três dias de festival, que encanta com peças única e também representa a riqueza cultural e a habilidade artística da comunidade.

Os food trucks no Festival Delícias de Natal em Guabiruba oferecem uma explosão de sabores ao longo dos três dias. Com uma ampla variedade culinária, esses veículos transformam o evento em uma experiência gastronômica única para a comunidade local, proporcionando opções que vão desde pratos tradicionais até inovações culinárias.

1 de 6

Desfile

O Desfile Alegórico do Natal Mágico em Guabiruba acontece neste sábado a partir das 19h. O trajeto acontece na rua Brusque, iniciando em frente à Escola de Educação Básica Professor João Boos, tendo seu meio em frente à Prefeitura de Guabiruba e finalizando antes do Supermercado Carol. O evento é gratuito e aberto ao público.

A Banda Musical da Polícia Militar de Santa Catarina se apresenta no palco principal a partir das 21h, para encerrar a noite com grande estilo.

Alteração de horário para domingo

A Fundação Cultural, junto da Secretaria de Turismo de Guabiruba informa que a programação do Festival Delícias de Natal foi alterada para este domingo, 3.

A alteração do horário acontece devido às temperaturas elevadas na região no fim de semana, onde as sensações previstas ultrapassam os 40ºC. Segundo a superintendente Jenifer Schlindwein tal medida visa o bem-estar e saúde dos trabalhadores e frequentadores do festival. Ela também reforça que a programação deste sábado, 2, segue sem alterações.

Confira a programação alterada do domingo

Domingo, 3, das 16h às 21h

Às 16h – Abertura da Feira de Artesanato e Food Trucks

Às 16h – Dupla Ribeiro e Ricardo

Às 19h – Banda Lidera

Às 22h – Encerramento

Assista agora mesmo!

BRIGADEIRO FIT: SOBREMESA DELICIOSA SEM LACTOSE: