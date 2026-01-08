Saiba onde assistir à Carlos Renaux x Concórdia pelo Catarinense ao vivo hoje
Jogo acontece às 19h, na Arena Simon, em Brusque
Carlos Renaux e Concórdia se enfrentam nesta quinta-feira, 8, no encerramento da primeira rodada do Campeonato Catarinense, na Arena Simon, em Brusque. O duelo às 19h e será transmitido pelo Sportynet no Youtube.
De volta à elite do Campeonato Catarinense após mais de 40 anos, o Vovô vai para a disputa ciente do desafio de se manter na primeira divisão, com um elenco renovado. O time tem um grupo complicado, com Chapecoense, Figueirense, Criciúma, Barra e Santa Catarina, sendo que quatro avançam às quartas de final e os outros dois disputam o quadrangular do rebaixamento – três equipes vão para a segunda divisão.
Já o grupo do Concórdia tem Avaí, Barra, Camboriú, Joinville e Marcílio Dias. A equipe do Oeste joga a primeira divisão de forma consecutiva desde 2020.
Carlos Renaux inicia caminhada no Catarinense diante do Concórdia em casa
Terça-feira, 6
Chapecoense 1×1 Brusque
Santa Catarina 2×2 Camboriú
Quarta-feira, 7
Marcílio Dias 2×0 Criciúma
Joinville 2×3 Figueirense
Avaí 2×1 Barra
Quinta-feira, 8
19h
Carlos Renaux x Concórdia
