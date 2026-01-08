Saiba onde assistir à Carlos Renaux x Concórdia pelo Catarinense ao vivo hoje

Carlos Renaux e Concórdia se enfrentam nesta quinta-feira, 8, no encerramento da primeira rodada do Campeonato Catarinense, na Arena Simon, em Brusque. O duelo às 19h e será transmitido pelo Sportynet no Youtube.

De volta à elite do Campeonato Catarinense após mais de 40 anos, o Vovô vai para a disputa ciente do desafio de se manter na primeira divisão, com um elenco renovado. O time tem um grupo complicado, com Chapecoense, Figueirense, Criciúma, Barra e Santa Catarina, sendo que quatro avançam às quartas de final e os outros dois disputam o quadrangular do rebaixamento – três equipes vão para a segunda divisão.

Já o grupo do Concórdia tem Avaí, Barra, Camboriú, Joinville e Marcílio Dias. A equipe do Oeste joga a primeira divisão de forma consecutiva desde 2020.

Primeira rodada do Catarinense

Terça-feira, 6

Chapecoense 1×1 Brusque

Santa Catarina 2×2 Camboriú

Quarta-feira, 7

Marcílio Dias 2×0 Criciúma

Joinville 2×3 Figueirense

Avaí 2×1 Barra

Quinta-feira, 8

19h

Carlos Renaux x Concórdia

