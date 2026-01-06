Saiba onde assistir à Chapecoense x Brusque pelo Catarinense ao vivo hoje
Jogo acontece às 19h, na Arena Condá
Chapecoense e Brusque se enfrentam nesta terça-feira, 6, na primeira rodada do Campeonato Catarinense, na Arena Condá, em Chapecó. O duelo às 19h e será transmitido pelo Sportynet no Youtube.
Chape e Brusque fazem a primeira partida do estadual, em uma reedição da final de 2020, vencida pelo Verdão do Oeste.
A provável escalação de Higo Magalhães do Brusque para a estreia, baseado no jogo-treino com o Joinville, deve ter: Nogueira; Mateus Pivô, Alisson Cassiano, Milhorim, Raimar; Gazão, Biel, João Pedro; Luizão, Clinton, Olávio. Os desfalques por lesão são do atacante Adrianinho e do goleiro Lucas Moura.
Já a Chapecoense, do técnico Gilmar dal Pozzo, deve iniciar a partida em casa com: Rafael Santos; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Everton, Walter Clar; João Vitor, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Marcinho, Perotti. O Verdão do Oeste é o único time da Série A na disputa do estadual.
Conheça os elencos e saiba como foi a preparação de Brusque e Carlos Renaux para o Catarinense 2026
Terça-feira, 6
19h
Chapecoense x Brusque
20h
Santa Catarina x Camboriú
Quarta-feira, 7
19h
Marcílio Dias x Criciúma
20h
Joinville x Figueirense
21h30
Avaí x Barra
Quinta-feira, 8
19h
Carlos Renaux x Concórdia
