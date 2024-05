Saiba por quantas cheias Brusque passou nos últimos cinco anos

A cidade de Brusque tem enfrentado um desafio contínuo com enchentes e cheias frequentes nos últimos cinco anos. Em 2023, o município foi particularmente castigado, registrando 11 eventos significativos em um curto período de tempo, o que afetou a vida dos moradores e a infraestrutura local.

De acordo com dados fornecidos pela Defesa Civil, em 2023, as cheias ocorreram principalmente entre outubro e novembro, com o Rio Itajaí-Mirim atingindo picos preocupantes.

O mais alto deles foi registrado em 17 de novembro, quando o curso fluvial alcançou 8,96 metros, o terceiro maior nível da história da cidade, desde o início dos registros históricos.

Impacto Econômico e Social

As consequências das enchentes são significativas, causando prejuízos estimados em quase R$ 30 milhões. Áreas críticas da cidade, como a Avenida Bepe Rosa e a Avenida Luiz Henrique da Silveira, sofreram danos de grande monta, somando mais de R$ 15 milhões em estragos.

Outros pontos, como a Ponte Arthur Schlosser e a Rua Francisco Sassi, também foram afetados, gerando custos não planejados pelo poder público.

Perspectivas da Defesa Civil

Em entrevista, Edevilson Cugiki, agente e coordenador da Defesa Civil em Brusque, destacou que o Rio Itajaí-Mirim tem ultrapassado regularmente a marca de seis metros nos últimos anos.

Ele atribui essas enchentes não apenas aos fenômenos climáticos como o El Niño, mas também a fatores ambientais e à forma como a população interage com o seu entorno natural. Segundo Cugiki, a ocorrência de enchentes não está necessariamente vinculada apenas aos ciclos climáticos, mas também à urbanização e ao uso do solo.

“Neste final de semana, embora estivéssemos em um período de neutralidade climática, sem El Niño ou La Niña, tivemos uma enchente significativa. Isso mostra que os níveis do rio estão mais relacionados às questões ambientais e ao uso do meio ambiente do que aos fenômenos climáticos em si”, concluiu.

A recorrência e a intensidade das enchentes em Brusque têm causado preocupação entre os moradores e as autoridades.

A Prefeitura de Brusque diz estar buscando formas de mitigar os impactos dessas cheias, aprimorando medidas de prevenção e resposta a desastres naturais. Medidas em andamento incluem a atualização da carta de cotas de enchente, bem como a formulação do Plano Municipal de Defesa Civil.

“Na área da infraestrutura, além da execução de diversas obras de macrodrenagem, também destaca-se a ampliação do canal extravasor (Beira Rio) sentido Dom Joaquim, uma obra cujo valor ultrapassa os R$ 59 milhões”.

Após os desafios de 2023, a prefeitura diz ter iniciado reparos emergenciais, investindo em maquinário, equipamentos e materiais necessários para a recuperação. Além disso, o município recebeu recursos adicionais do Governo do Estado para complementar os esforços de reconstrução.

“As enchentes em Brusque são um lembrete da necessidade de medidas preventivas e de adaptação às mudanças climáticas. A cidade continua a trabalhar arduamente para mitigar os impactos futuros e garantir a segurança e o bem-estar de seus moradores”, ressalta o prefeito de Brusque, André Vechi. “Continuamos em alerta, trabalhando para aumentar a resiliência da cidade frente às adversidades climáticas e garantir a segurança da população”, finaliza.

Histórico das enchentes em Brusque:

31/05/2019 – 5,90 metros;

15/12/2020 – 5,08 metros;

12/12/2020 – 5,30 metros;

24/01/2021 – 4,82 metros;

12/10/2021 – 5,68 metros;

01/12/2022 – 5,03 metros;

20/12/2022 – 5,14 metros;

05/10/2023 – 6,85 metros;

08/10/2023 – 6,76 metros;

09/10/2023 – 6,70 metros;

13/10/2023 – 6,91 metros;

17/10/2023 – 4,79 metros;

29/10/2023 – 5,09 metros;

29/10/2023 – 5,66 metros;

03/11/2023 – 5,62 metros;

16/11/2023 – 7,92 metros;

17/11/2023 – 8,96 metros;

29/11/2023 – 5,39 metros;

19/05/2024 – 7,58 metros.

