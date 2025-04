Saiba por que o Centro POP de Brusque está com atendimentos temporariamente suspensos

Os atendimentos no Centro Pop de Brusque estão suspensos temporariamente. A informação foi confirmada ao jornal O Município pela diretora de Assistência Social, Fabiana Silva Santos Gascoin.

Segundo a diretora, um dos motivos para a decisão é que o Centro Pop funcionava no mesmo terreno do Albergue Municipal, o que gerava dificuldades na prestação dos serviços.

“Isso causava confusão tanto entre os usuários quanto na rede de atendimento, dificultando a compreensão das atribuições de cada equipamento. O Albergue é um serviço de Alta Complexidade, enquanto o Centro POP se enquadra na Média Complexidade”, explicou Fabiana.

Com o objetivo de oferecer um ambiente mais adequado e estruturado, tanto para os usuários quanto para os profissionais, foi decidido reduzir temporariamente os serviços enquanto se busca um novo imóvel para a realocação do Centro Pop.

No entanto, essa mudança tem enfrentado obstáculos, principalmente pela recusa dos proprietários dos imóveis identificados como potenciais locais para a instalação do serviço.

Diante desse cenário, optou-se pela suspensão temporária, priorizando a garantia de um atendimento de qualidade e a preservação da saúde dos trabalhadores.

Entre os serviços suspensos estão as ofertas continuadas, como oficinas e o atendimento técnico sistemático, que são aqueles realizados semanalmente com o usuário. “O atendimento ocorre, mas poderá ser a cada 15 dias agora”, explica a diretora.

Atendimento em outro local

Apesar da suspensão, o atendimento às pessoas em situação de rua segue sendo realizado por meio do Serviço Especializado em Abordagem Social, atualmente oferecido na unidade do Creas, localizada na Praça da Cidadania, no Centro.

Além disso, os serviços do Albergue Municipal continuam funcionando normalmente. A unidade atende todos os dias, das 19h às 7h, oferecendo pernoite em local seguro, jantar completo, café da manhã, banheiros, chuveiros, além de encaminhamentos para a equipe técnica de abordagem social (Creas) e para a equipe do consultório na rua (Saúde).

Vale lembrar que tanto o Centro Pop quanto o Albergue Municipal prestam apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade. O Centro Pop, especificamente, também oferece serviços de higiene pessoal e orientações sociais.

“No Creas, há uma equipe exclusiva composta por um assistente social e um psicólogo, que atua de forma contínua e programada. São oferecidos serviços como apoio para obtenção de documentos e acesso a benefícios, acolhimento e atendimento social. O objetivo é garantir um trabalho social de rua, com abordagem e busca ativa nos territórios, identificando situações de risco pessoal e social, como trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua e uso abusivo de crack e outras drogas”, conclui a diretora.

