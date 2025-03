Saiba quais foram as profissões mais contratadas em Brusque em 2024

No ano passado, os trabalhadores da produção de bens e serviços industriais foram os mais contratados em Brusque. As empresas destes ramos admitiram 14.274 profissionais. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O jornal O Município compilou os dados das contratações dos cinco setores que mais admitiram profissionais e ranqueou os números. No setor de serviços industriais, o cargo mais contratado foi o de alimentador de linha de produção, com 1.984 admissões.

Na sequência das contratações, estão os trabalhadores de serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados, com 8.381 admissões. O cargo mais contratado no período foi o de vendedor de comércio varejista, com 2.234 admissões.

Em terceiro lugar estão os trabalhadores de serviços administrativos, com 6.211 novos contratos de trabalho. Auxiliar de escritório foi o cargo com maior número de admissões, somando 1.062 novos profissionais.

Já em quarto lugar estão os técnicos de nível médio, com 2.495 contratações. O cargo mais admitido foi o de técnico de enfermagem, com 437 novos trabalhadores. Por fim, estão os profissionais das ciências e das artes, com 1.217 contratações. O cargo mais admitido foi o de enfermeiro, com 154 novos contratos.

As empresas brusquenses contrataram 34.742 profissionais e demitiram 32.927, gerando um saldo positivo de 1.815. O setor que mais contratou foi a indústria, com 15.853 novos contratos.

Em segundo lugar está o comércio (8.634) e, em terceiro, os serviços (8.082). Por fim, estão a construção (2.165) e a agropecuária (8).

