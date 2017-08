Bens da Buettner serão leiloados por até R$ 1,5 milhão; veja a lista

Serão leiloados diversos equipamentos, sucatas e veículos da empresa Buettner no dia 1º de setembro. O Município consultou o edital, no qual constam os itens que serão leiloados, conforme ordem da juíza Clarice Ana Lanzarini, da Vara Comercial de Brusque.

O item mais valioso que será vendido é uma máquina rama para malha e tecido plano. Esse equipamento é avaliado em R$ 1,5 milhão. Um abridor de malha e tecido plano, avaliado em R$ 7,6 mil, é ofertado no mesmo lote.

Em seguida, os itens mais caros constantes nos editais são três máquinas open-end, no valor de R$ 79,9 mil cada. Uma outra, do mesmo tipo, está faltando peças e será vendida como sucata. No mesmo lote, há cabines de força no preço de R$ 5,3 mil.

Uma análise dos itens constantes no edital revela que a maior parte do maquinário é da década de 1990. Conforme O Município já noticiou, as máquinas velhas já eram um problema conhecido.

Além do maquinário, também serão leiloados itens pertencentes à antiga empresa, mas que não são necessariamente têxteis. Três veículos estão na lista, num preço total de R$ 5,7 mil.

Uma Parati 1.6 Flex, ano 2008/2009, com 300 mil quilômetros rodados, motor fundido e parada desde 2015, será leiloada por R$ 2,3 mil. No mesmo lote, um Gol 1.6 Power, ano 2006, com 250 mil quilômetros rodados e o retrovisor quebrado, será vendido por R$ 1,9 mil. O carro está parado desde 2014.

Um Ford Courier 1.6 L, ano 2004, lataria com ferrugem e danificada, sem disco e plator, sem bateria, será leiloada por R$ 1,5 mil. A caminhonete está parada desde 2014. Ainda na descrição do leilão, serão vendidos 50 mil quilos de tecido felpudo, cru, em rolo e enfraldado. O preço estimado é de R$ 8,07 por quilo.

Em contrapartida, o item mais barato é uma mesa de trabalho em madeira, com duas gavetas e peças, por R$ 5. Na faixa abaixo de R$ 100, constam vários móveis de madeira e outros objetos. Um exemplo são dois carrinhos de transporte de vasos para fiação, que custarão, juntos, R$ 60.

O leilão

Os produtos devem ser arrematados por, no mínimo, 75% do valor de avaliação, que foi estimado em R$ 2,1 milhões, por todos os lotes. Os bens serão ofertados conjuntamente por primeiro. Se não houver interesse, será possível comprá-los por lotes.

O local do leilão será a sede da subseção de Brusque da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). De acordo com o edital, os lances poderão ser oferecidos de forma presencial e também pela internet, no site do leiloeiro responsável, com pelo menos 24 horas de antecedência.

Todo o dinheiro será depositado na conta da massa falida, em juízo, e será direcionado para a quitação dos débitos da Buettner.