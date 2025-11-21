Saiba quais jogadores se reapresentaram para a pré-temporada no Brusque

O Brusque deu início oficial à pré-temporada na tarde desta quinta-feira, 20, um dia após a apresentação do novo técnico Higo Magalhães. No total, 13 atletas iniciaram os trabalhos.

Como primeira etapa dos trabalhos, o elenco realizou testes ergométricos na Tag Klinik, avaliação fundamental para mapear a condição física de cada atleta antes da retomada dos treinos em campo.

Nesta sexta-feira, 21, o Brusque deu continuidade ao cronograma de pré-temporada com uma série de avaliações realizadas pelo departamento de fisioterapia e pela equipe de preparação física.

Os jogadores passaram por testes específicos de mobilidade, força, estabilidade e prevenção de lesões, além de avaliações na academia para medir parâmetros físicos essenciais para o planejamento das cargas de treino.

De acordo com o gerente de Futebol, Pedro Costa, as primeiras contratações para a próxima temporada devem ser anunciadas nos próximos dias.

Confira a lista dos jogadores que se reapresentaram

Goleiros

José Vinícius

Lucas Moura

Nogueira

Laterais

Pivô

Zagueiros

Thiago Freitas

Meio-campistas

Alex Paulino

Álvaro

Biel

João Vithor

Luizinho

Atacantes

Adrianinho

Luizão

Olávio

Assista agora mesmo!

Como a caverna de Botuverá foi encontrada na década de 1950:

