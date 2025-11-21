Saiba quais jogadores se reapresentaram para a pré-temporada no Brusque
No total, 13 atletas iniciaram os trabalhos nesta quarta-feira, 20
O Brusque deu início oficial à pré-temporada na tarde desta quinta-feira, 20, um dia após a apresentação do novo técnico Higo Magalhães. No total, 13 atletas iniciaram os trabalhos.
Como primeira etapa dos trabalhos, o elenco realizou testes ergométricos na Tag Klinik, avaliação fundamental para mapear a condição física de cada atleta antes da retomada dos treinos em campo.
Nesta sexta-feira, 21, o Brusque deu continuidade ao cronograma de pré-temporada com uma série de avaliações realizadas pelo departamento de fisioterapia e pela equipe de preparação física.
Os jogadores passaram por testes específicos de mobilidade, força, estabilidade e prevenção de lesões, além de avaliações na academia para medir parâmetros físicos essenciais para o planejamento das cargas de treino.
De acordo com o gerente de Futebol, Pedro Costa, as primeiras contratações para a próxima temporada devem ser anunciadas nos próximos dias.
Goleiros
José Vinícius
Lucas Moura
Nogueira
Laterais
Pivô
Zagueiros
Thiago Freitas
Meio-campistas
Alex Paulino
Álvaro
Biel
João Vithor
Luizinho
Atacantes
Adrianinho
Luizão
Olávio
