Saiba quais marcas participam da experiência gastronômica do SC Gourmet em Blumenau

Um evento e também uma experiência gastronômica considerada como uma das maiores do Brasil, estará acontecendo em conjunto com o Festival Brasileiro da Cerveja, no Parque Vila Germânica, no setor 3, a partir da próxima quinta-feira, 7 a até sábado, 9. O SC Gourmet já está com ingressos promocionais disponíveis através do site e tem como objetivo prezar pelo sabor das bebidas, aliado à gastronomia.

Neste ano, há diversos expositores com variados produtos gourmet e Premium. Os horários de quinta e sexta-feira serão das 19h até às 0h. Porém, das 17h até às 19h será reservado para pessoas jurídicas, com entrada franca para empresários, fornecedores e parceiros interessados nas marcas, e depois liberado para o público.

No sábado, 9, que será o dia final, o SC Gourmet estará aberto das 17h até à 1h. “Será uma oportunidade ímpar para toda a cadeia produtiva do setor”, afirma Develon da Rocha, presidente da Semana Brasileira da Cerveja.

Saiba quais são os produtos

Neste ano, o SC Gourmet será focado na harmonização de cervejas com produtos gourmet, como cachaças, cafés, chocolates e vinhos. Algumas das marcas escolhidas são: Blumenau Coffee Roasters; Garten Schokolade; Búfala Almeida Prado; e Mozart Crystal.

Algumas marcas de bebidas alcoólicas para harmonizar com a cerveja serão: Underberg; Porto Faria; Bella Ciao; Kalvelage; Decanter Vinhos; Engenho Borghezan; Cafundó da Serra; Cachaça do Imperador; Cachaça Do Conde; Destilaria Xanadu; Cachaça Imigrante; Cachaçaria Pinocos; Saint Ludger; Destilaria Rech; Cachaça Wruck; Casa Petro Alambique; Cachaça Spézia; Cachaça Giuseppe; e Moendão Cachaçaria.

SC Gourmet

Como o mercado tem um peso significativo na economia catarinense, nesta edição o Sebrae disponibilizou espaços gratuitos para empresas do segmento dentro do SC Gourmet. A ideia é que elas obtenham desenvolvimento em todas as suas áreas: da gestão à captação de clientes, das vendas à retenção de talentos.

A organizadora do evento é a Associação Blumenauense de Turismo, Eventos e Cultura (Ablutec). O SC Gourmet conta também com o apoio do Sebrae, que busca incentivar o setor gastronômico.

O evento integra, além do Festival Brasileiro da Cerveja e do SC Gourmet, a cerimônia de entrega da Comenda da Cerveja Brasileira, o Concurso Brasileiro de Cervejas e Congresso Internacional da Cerveja (CONIB).

*Colaborou Iáscara Zultanski.

