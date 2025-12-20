Saiba quais praias da região estão impróprias para banho

O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina (IMA) divulgou nesta sexta-feira, 19, o relatório de balneabilidade com as informações atualizadas, referentes à semana de 15 a 19 de dezembro de 2025.

De acordo com as amostras coletadas nos 259 pontos monitorados pelo Instituto no litoral catarinense, 197 estão próprios para banho, o que representa 76,06%.

Foram adicionados novos pontos ao Programa de Monitoramento da Balneabilidade. Confira o relatório completo.

No site, as informações são atualizadas automaticamente e todo cidadão pode acompanhar os relatórios emitidos. Também está disponível o resultado mais atualizado da propriedade de cada ponto — basta clicar nas bandeirinhas que aparecem no mapa ou conferir o menu ‘histórico’.

Confira pontos próprios e impróprios na região

Legislação

O Programa de Monitoramento da Balneabilidade é regulamentado por resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), que estabelece critérios para a classificação das praias como próprias ou impróprias para banho, baseado na concentração da bactéria Escherichia coli.

A água é considerada:

Própria: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras coletadas nas últimas 5 semanas anteriores, no mesmo local, houver no máximo 800 Escherichia coli por 100 mililitros.

Imprópria: quando em mais de 20% de um conjunto de amostras coletadas nas últimas 5 semanas anteriores, no mesmo local, for superior que 800 Escherichia coli por 100 mililitros ou quando, na última coleta, o resultado for superior a 2000 Escherichia coli por 100 mililitros.

