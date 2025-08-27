Saiba quais ruas podem sofrer com desabastecimento causado por rompimento de tubulação no Centro de Brusque

A Prefeitura de Brusque divulgou as ruas que podem sofrer com desabastecimento temporário devido ao rompimento de uma tubulação de água na manhã desta quarta-feira, 27.

O problema ocorreu próximo à sede da prefeitura. As ruas afetadas são: Daniel Inhof e suas transversais; João Caetano e suas transversais; Pastor Sandreski; Humberto Matiolli; Carlos Appel; Melchior Heil; Sebastião Belli; Vereador; Guilherme Niebhur; Martin Luther; e avenida das Comunidades.

A rede recebe alta pressão por estar próxima à Estação de Tratamento de Água (ETA) Central e ainda abastece algumas vias da região.

De acordo com o Samae, equipes da autarquia atuam desde as primeiras horas da manhã no conserto, o que exigiu a interrupção temporária da distribuição de água. A Guarda de Trânsito também está no local para auxiliar na organização do tráfego.

A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos ainda durante a manhã, com a normalização do abastecimento em seguida. Em razão do serviço, o trânsito ficou congestionado nos bairros Centro, São Pedro e São Luiz.

