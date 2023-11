Saiba qual a previsão do tempo para este fim de semana em Brusque

A previsão do tempo para este sábado, 18, na região de Brusque ainda preocupa. Uma forte onda de calor que deve chegar pode potencializar o surgimento de trovoadas. De acordo com meteorologistas, o tempo deve se manter instável.

Já no domingo, 19, os profissionais afirmam que não há preocupação com chuva forte. Ainda de acordo com as previsões, entre domingo e quarta-feira, 22, o tempo é favorável para atividades ao ar livre. O risco é apenas de garoa ou chuva fraca por conta da umidade.

