Saiba qual empresa vai administrar o Parque Leopoldo Moritz, em Brusque

A Cooperativa Cervejeira Sul-Brasileira (Cocersul), empresa de Brusque, venceu o processo licitatório e vai administrar pelos próximos dez anos o Parque Leopoldo Moritz, conhecido como Caixa d’Água. O contrato pode ser renovado por mais dez.

O concessionário poderá explorar comercialmente os quiosques, organizar eventos gastronômicos e culturais, alugar espaços para publicidade, bem como promover melhorias nas instalações. Ainda tem permissão para implementar estruturas provisórias, como toldos e tendas, para garantir uma melhor infraestrutura e segurança.

Uma das regras do projeto é o funcionamento diário do parque das 7h às 19h, como acontece atualmente, além da manutenção da gratuidade na entrada.

O investimento privado total para aquisição temporária do parque era de no mínimo R$ 60 mil, com valor inicial de entrada de R$ 500. A Cocersul ofereceu R$ 66 mil, enquanto as outras três empresas interessadas deram o lance mínimo. A cooperativa é responsável pelo Festival da Cerveja Artesanal do Alto Vale, o Bierfest, em Brusque.

“Isto vai trazer mais opções de gastronomia e uma série de atrações para dar mais vida ao parque e para ele voltar a ser o que já foi em outros tempos: um local para a comunidade e para a família”, disse o prefeito André Vechi em um vídeo publicado nas redes sociais.

A prefeitura retomou a administração do parque nos primeiros meses de 2024, após entregar a ordem de desapropriação do parque a um morador que morava e era o responsável pelo local há cerca de 30 anos.

