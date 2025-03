Saiba qual o reajuste o Sintrafite de Brusque vai pleitear na campanha salarial de 2025

O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Fiação e Tecelagem de Brusque, Guabiruba, Botuverá e Nova Trento (Sintrafite) realizou na manhã deste domingo, 16, a primeira assembleia da Campanha Salarial 2025, reunindo trabalhadores no auditório do sindicato. No encontro, foi aprovada a pauta de reivindicações, que conta com 52 cláusulas essenciais para a categoria, incluindo reajuste salarial de 15% para todos os trabalhadores e um piso salarial de R$ 2,5 mil.

O presidente do Sintrafite, Altair Stofela, destacou a importância da mobilização dos trabalhadores para garantir conquistas. “Somos todos nós que vamos representar a categoria na decisão que tomamos hoje nesta casa. Vamos representar também aqueles que não puderam comparecer”, afirmou.

Principais reivindicações da categoria

Além do reajuste e do novo piso salarial, a pauta de 52 cláusulas inclui outras demandas essenciais para os trabalhadores, entre elas:

• Participação nos lucros e resultados;

• Adicional noturno de 25% (hoje é 20%);

• Redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais sem redução de salário;

• Benefícios previdenciários que garantam estabilidade de três meses ao trabalhador após retorno de doença;

• Estabilidade de 30 dias após retorno de férias;

• Redução do tempo de pré-aposentadoria para cinco anos de empresa (hoje são 10 anos);

• Ampliação da licença-paternidade de 5 para 20 dias;

• Cesta básica no valor de R$ 280,00;

• Licença-maternidade de seis meses;

• Complementação salarial para trabalhadores afastados pelo INSS;

• Participação do sindicato nas eleições da CIPA;

Relatos dos trabalhadores

Durante a assembleia, os trabalhadores reforçaram a necessidade de valorização da categoria e apontaram diversos desafios enfrentados no dia a dia, como a defasagem salarial, a dificuldade de contratação de mão de obra e o alto custo de vida. Relataram que os salários não acompanham a inflação e o crescimento das empresas, o que gera desmotivação e baixa produtividade.

Outro ponto levantado foi o impacto do custo de vida, com destaque para o alto valor dos aluguéis e a dificuldade de manter o orçamento familiar. Alguns trabalhadores sugeriram que o piso inicial fosse de R$ 2,5 mil e que o reajuste salarial fosse de 15%, o que foi aprovado pela assembleia como pauta de negociação.

A diretoria do sindicato reforçou a importância da mobilização para conquistar avanços. “Precisamos da união de todos neste momento de negociação. O sindicato somos todos nós. Só com participação ativa dos trabalhadores é que conseguiremos garantir um reajuste justo”, destacou Stofela.

Agora, as reivindicações aprovadas serão apresentadas ao sindicato patronal, dando início ao processo de negociação da Convenção Coletiva 2025. A Campanha Salarial deste ano reforça a mensagem de que ‘Sem trabalhador, não há produção’, “destacando a necessidade de um reajuste justo e melhores condições para toda categoria”.

