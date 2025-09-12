Saiba qual pena o ex-presidente Jair Bolsonaro deve cumprir após condenação

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) finalizou nesta quinta-feira, 11, o julgamento da ação da trama golpista. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão.

Por 4 votos a 1, os ministros condenaram o Bolsonaro e mais sete aliados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

A maioria dos réus foi condenada a mais de 20 anos de prisão em regime fechado. Apesar da definição do tempo de condenação, Bolsonaro e os demais réus não vão ser presos imediatamente. Eles ainda podem recorrer da decisão e tentar reverter as condenações. Somente se os eventuais recursos forem rejeitados, as prisões poderão ser efetivadas.

Confira as penas definidas para os condenados:

Jair Bolsonaro – ex-presidente da República: 27 anos e três meses;

Walter Braga Netto – ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice-presidente na chapa de 2022: 26 anos;

Almir Garnier – ex-comandante da Marinha: 24 anos;

Anderson Torres – ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal: 24 anos;

Augusto Heleno – ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI): 21 anos;

Paulo Sérgio Nogueira – ex-ministro da Defesa: 19 anos;

Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. 2 anos em regime aberto e garantia de liberdade pela delação premiada;

Alexandre Ramagem – ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin): 16 anos, um mês e 15 dias.

Ramagem foi condenado somente pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.

Ele é deputado federal e teve parte das acusações suspensas. A medida vale para os crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, ambos relacionados aos atos de 8 de janeiro.

Leia também:

1. Nunes Marques adia término de julgamento e prolonga permanência de prefeito de Botuverá no cargo mesmo com cassação inevitável

2. VÍDEO – Botuverá abriga criatório de aves ornamentais que poucos conhecem

3. Jeans Premiado: Havan sorteará carro BYD em promoção; saiba como participar

4. Victor Wietcowsky não ficará inelegível após cassação e poderá concorrer em nova eleição em Botuverá, diz especialista

5. Família é encontrada morta em Joinville; marido é autor do crime



Assista agora mesmo!

Realeza da Festa Bergamasca: primeira escolhida, irmãs eleitas e memórias marcantes:

