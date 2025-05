Saiba qual será atração principal da 10ª Festa da Integração de Guabiruba

A dupla sertaneja Rick & Renner será a atração principal da 10ª Festa da Integração de Guabiruba, que ocorre entre os dias 6, 7 e 8 de junho, no Parque Municipal Vereador Érico Vicentini. O anúncio foi feito durante o lançamento do evento na Câmara de Vereadores na tarde desta quarta-feira, 7.

Estiveram presentes na coletiva o prefeito Valmir Zirke, o vice-prefeito Cledson Kormann, o presidente da Câmara de Vereadores, Alexandre Felipe Pereira, e a realeza da 10ª Festa da Integração: a rainha Brenda Kreling da Cunha, a 1ª princesa Maria Carolina de Araujo Luiz e a 2ª princesa Natália Gabriele Machado.

A programação da festa inicia na quinta-feira, 6 de junho, com uma homenagem especial aos 150 anos da Imigração Italiana em Santa Catarina. A cerimônia de abertura será às 19h, seguida pelo espetáculo “La Bella Itália” com a Orquestra Municipal de Guabiruba. Às 22h, a dupla Thainá e Thairine sobe ao palco com um repertório de clássicos italianos.

No sábado, 7 de junho, as atividades começam com a largada da corrida Guaba Trail, às 7h30, com percursos de 5km, 15km e 25km. A programação segue a partir das 10h, com show de personagens infantis e outras atrações ao longo do dia. Entre elas, a apresentação do cantor Gustavo Bardim, participante do The Voice Kids Brasil, às 18h, e o show da Banda Terceira Dimensão, às 20h.

O domingo, 8, último dia de festa, contará com atrações em dois palcos. Às 16h, será realizado o Concurso da Realeza da 11ª Festa da Integração, e às 20h, o show nacional de Rick & Renner

Encerrando a programação festiva, no dia 9 de junho, será realizada uma sessão solene na Câmara de Vereadores, às 19h, seguida de apresentação da Orquestra Municipal de Guabiruba, às 20h30, nas dependências do Sesc Guabiruba.

Já no dia 10 de junho, data do aniversário de emancipação do município, ocorre o tradicional Desfile Cívico, com início às 8h30, partindo das proximidades da Caixa Econômica Federal até o Mercado Carol, na rua Brusque. Às 19h acontece a missa em alusão ao aniversário de 63 anos do município na Igreja Matriz.

Programação da Festa da Integração:

6 de junho

Palco Integração:

19h – Abertura Oficial da Festa;

20h – Orquestra Municipal de Guabiruba – Show La Bella Itália;

22h – Thainá e Thairine – As Italianas do Brasil.

7 de junho

07h30 – Largada Corrida Guaba Trail;

10h – Início do Encontro de Carros Antigos.

Palco Integração:

10h – Show com personagens infantis;

15h – Ribeiro e Ricardo;

20h – Terceira Dimensão;

23h30 – Banda Tipo Exportação.

Palco Cultura:

11h – Banda Das Lebenslied e Coral de Sinos;

13h – Valmir e Volnei;

18h – Gustavo Bardim.

09 de junho

09h – Desfile do Colono.

Palco Integração:

10h – Show com personagens infantis;

13h30 – Bob Maicon e Banda;

20h – Show nacional.

Palco Cultura:

11h – Paulinho Rocha;

16h – Concurso da Realeza da 10a Festa da Integração.

Leia também:

1. Homem que usava carro para entregar drogas em Brusque é preso

2. Consulta pública para concessão do esgotamento sanitário em Brusque recebe mais de 70 sugestões

3. Bolsa família: quais são os bairros com mais famílias beneficiadas pelo programa em Brusque

4. “Lei anti-Oruam” é aprovada na Câmara de Brusque para proibir contratação de shows com apologia a crimes

5. Homem e criança de três anos ficam feridos após colisão entre bicicleta e moto em Brusque; motociclista fugiu

Assista agora mesmo!

Brusquense, Ivete Appel foi escolhida Brotinho do Mês do Carlinhos Bar nos anos 60: