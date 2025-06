Saiba qual será atração principal do 24ª Rock na Praça em Brusque

A banda gaúcha Nenhum de Nós será a atração principal do 24º Rock na Praça, em Brusque. O evento será realizado no dia 3 de agosto, na praça da Cidadania, com entrada gratuita.

A prefeitura estima a presença de cerca de 3 mil pessoas. O local contará com estrutura de cervejas artesanais e food trucks.

“O objetivo do evento é fortalecer a cena do rock autoral, oferecer um espaço de visibilidade para artistas independentes e posicionar Brusque como palco do rock autoral em Santa Catarina”, afirma o diretor-geral da Fundação Cultural de Brusque, Igor Alves Balbinot.

Bandas selecionadas

Serão selecionadas oito bandas ao todo, sendo seis de Brusque e duas de municípios integrantes da AMVE (Associação de Municípios do Vale Europeu), da GRANFPOLIS (Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis) ou da AMFRI (Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí). Todas as bandas devem apresentar repertório autoral, dentro de qualquer subgênero do rock.

Cada grupo selecionado receberá uma premiação de R$ 2 mil pela participação no evento. As inscrições abrem às 9h desta terça-feira, 18, e seguem até as 17h do dia 30 de junho de 2025.

O edital completo, com todas as regras e critérios de participação, está disponível no site da Fundação Cultural de Brusque.

