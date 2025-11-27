Saiba quando a Carreata de Natal da Havan chega em Brusque

Nesta edição, a carreata irá percorrer três estados e passará por 30 municípios

Saiba quando a Carreata de Natal da Havan chega em Brusque

Nesta edição, a carreata irá percorrer três estados e passará por 30 municípios

Durante um mês, a Carreata de Natal da Havan, composta por três caminhões decorados e iluminados por luzes de LED e um Papai Noel, irá percorrer as principais ruas de 30 cidades dos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A programação foi iniciada no dia 21 de novembro no município de Franca, no interior de São Paulo, e terminará em Brusque, Santa Catarina, no dia 21 de dezembro.

“Essa é a oitava edição da Carreata de Natal e, como sempre, preparamos tudo com muito carinho para encantar os moradores desses locais. Essa é a nossa maneira de agradecer também aos nossos clientes por mais um ano que passou e despertar esses sentimentos de paz e união nas pessoas”, diz o dono da Havan, Luciano Hang, sobre a tradição natalina da loja.

Na maioria das cidades, a carreata começa em frente à megaloja Havan, com a chegada dos veículos e a presença do Papai Noel. Entre os caminhões decorados, um foi preparado com um palco lateral aberto, onde as famílias poderão tirar fotos com o Bom Velhinho. Com elementos natalinos cuidadosamente pensados, essa experiência promete envolver adultos e crianças no espírito natalino.

Carreata de Natal da Havan em Santa Catarina

Oito cidades catarinenses recebem o desfile, que chega ao estado dia 14 de dezembro, em Barra Velha, e termina em Brusque, dia 21 de dezembro.

Além das cidades que têm uma megaloja Havan, municípios vizinhos de cidades que possuem uma filial da varejista também receberão a Carreata de Natal. Entre elas estão Gaspar. Já cidades do Vale do Rio Tijucas, Tijucas, Canelinha, São João Batista e Nova Trento, receberão a carreata pela primeira vez.

Carreata de Natal da Havan em São Paulo

Essa é a segunda passagem da carreata pelo estado. A ação acontece no total de nove cidades paulistas, começou em Franca na última sexta-feira, dia 21, e termina dia 29 de novembro na cidade de Presidente Prudente.

Carreata de Natal da Havan no Paraná

É a terceira vez que o estado recebe a Carreata de Natal, e neste ano ela chega ao estado na segunda semana da ação. O desfile começa no domingo, 30 de novembro, em Londrina, em frente à filial da Avenida Madre Leônia Milito, no bairro Bela Suiça.

Ao longo de 12 dias, a carreata atravessa o estado e termina no litoral, em Paranaguá, no dia 13 de dezembro.

Confira a programação completa

Primeira semana

  1. Franca (SP) – 21/11
  2. Sertãozinho (SP) – 22/11
  3. Votuporanga (SP) – 23/11
  4. Catanduva (SP) – 24/11
  5. Araraquara (SP) – 25/11
  6. São Carlos (SP) – 26/11
  7. Botucatu (SP) – 27/11

Segunda semana

  1. Araçatuba (SP) – 28/11
  2. Presidente Prudente (SP) – 29/11
  3. Londrina (PR) – 30/11
  4. Arapongas (PR) – 01/12
  5. Paranavaí (PR) – 02/12
  6. Umuarama (PR) – 03/12
  7. Campo Mourão (PR) – 04/12

Terceira semana

  1. Toledo (PR) – 05/12
  2. Cascavel (PR) – 06/12
  3. Foz do Iguaçu (PR) – 07/12
  4. Francisco Beltrão (PR) – 09/12
  5. Pato Branco (PR) – 10/12
  6. Guarapuava (PR) – 11/12

Quarta semana:

  1. Ponta Grossa (PR) – 12/12
  2. Paranaguá (PR) – 13/12
  3. Barra Velha (SC) – 14/12
  4. Gaspar (SC) – 15/12
  5. Balneário Camboriú (SC) – 16/12
  6. Tijucas (SC) – 17/12
  7. Canelinha (SC) – 18/12

Quinta semana:

  1. São João Batista (SC) – 19/12
  2. Nova Trento (SC) – 20/12
  3. Brusque (SC) – 21/12

