Saiba quando a Carreata de Natal da Havan chega em Brusque
Nesta edição, a carreata irá percorrer três estados e passará por 30 municípios
Durante um mês, a Carreata de Natal da Havan, composta por três caminhões decorados e iluminados por luzes de LED e um Papai Noel, irá percorrer as principais ruas de 30 cidades dos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. A programação foi iniciada no dia 21 de novembro no município de Franca, no interior de São Paulo, e terminará em Brusque, Santa Catarina, no dia 21 de dezembro.
“Essa é a oitava edição da Carreata de Natal e, como sempre, preparamos tudo com muito carinho para encantar os moradores desses locais. Essa é a nossa maneira de agradecer também aos nossos clientes por mais um ano que passou e despertar esses sentimentos de paz e união nas pessoas”, diz o dono da Havan, Luciano Hang, sobre a tradição natalina da loja.
Na maioria das cidades, a carreata começa em frente à megaloja Havan, com a chegada dos veículos e a presença do Papai Noel. Entre os caminhões decorados, um foi preparado com um palco lateral aberto, onde as famílias poderão tirar fotos com o Bom Velhinho. Com elementos natalinos cuidadosamente pensados, essa experiência promete envolver adultos e crianças no espírito natalino.
Oito cidades catarinenses recebem o desfile, que chega ao estado dia 14 de dezembro, em Barra Velha, e termina em Brusque, dia 21 de dezembro.
Além das cidades que têm uma megaloja Havan, municípios vizinhos de cidades que possuem uma filial da varejista também receberão a Carreata de Natal. Entre elas estão Gaspar. Já cidades do Vale do Rio Tijucas, Tijucas, Canelinha, São João Batista e Nova Trento, receberão a carreata pela primeira vez.
Essa é a segunda passagem da carreata pelo estado. A ação acontece no total de nove cidades paulistas, começou em Franca na última sexta-feira, dia 21, e termina dia 29 de novembro na cidade de Presidente Prudente.
É a terceira vez que o estado recebe a Carreata de Natal, e neste ano ela chega ao estado na segunda semana da ação. O desfile começa no domingo, 30 de novembro, em Londrina, em frente à filial da Avenida Madre Leônia Milito, no bairro Bela Suiça.
Ao longo de 12 dias, a carreata atravessa o estado e termina no litoral, em Paranaguá, no dia 13 de dezembro.
