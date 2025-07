Saiba quando acontece a segunda edição da Cãominhada em Brusque

O Núcleo de Médicos Veterinários da Associação Empresarial de Brusque, Guabiruba e Botuverá (Acibr) realiza no dia 17 de agosto, a 2ª Cãominhada. O evento inicia às 9h, no Sesc, e terá distribuição de brindes, atividade para as crianças, presença de ONGs com animais disponíveis para adoção e distribuição de água e frutas.

O coordenador do Núcleo, José Antônio Gesser Júnior, destaca que a iniciativa é uma forma de incentivar o bem-estar do animal, com um horário adequado para caminhada, além de estimular o bom convívio entre tutores e pets.

“Nós sempre pensamos na saúde e bem-estar dos bichinhos e uma caminhada como esta traz muitos benefícios tanto para a saúde mental como física dos cachorros. Estamos realizando o evento em um mês no qual o clima não está tão quente e o período não é muito chuvoso. Então, a nossa expectativa é a melhor possível, superando a primeira edição”, afirmou.

Todo o valor arrecadado com as inscrições para a Cãominhada será doado para as ONG’s que participarão do evento.

Inscrições e retirada dos kits

As inscrições para a 2ª Cãominhada do Núcleo de Médicos Veterinários da ACIBr podem ser realizadas de forma on-line. O valor da inscrição é de R$ 29,90 e dá direito a uma camiseta.

A retirada dos kits dos participantes acontecerá no dia 15 de agosto, das 8h às 17h30, e no dia 16, das 8h às 12h, na sede da Acibr, na rua Pedro Werner, 180 – 3° andar – Centro Empresarial, Cultural e Social de Brusque (Cescb).

O evento é uma realização do Núcleo de Médicos Veterinários da Acibr e tem o apoio do Sesc, AmpeBr, Agrosul Catarinense, Supermercados Carol, RVB, Júnior Talhação, Supermercado Lageado, Pet House e Gama Diagnóstico Veterinário.