Saiba quando acontecerá a Marcha para Jesus em Brusque

A Marcha para Jesus, caminhada que reúne milhares de fiéis pelas ruas de Brusque, será realizada no dia 9 de agosto, sábado, às 15h. A preparação será na praça Sesquicentenário, no Centro I, e a concentração final da Marcha acontecerá no estádio Augusto Bauer, no Centro II.

Após o início na praça, a caminhada segue pelas ruas João Bauer e Felipe Schmidt, avenida Cônsul Carlos Renaux e passa pela ponte estaiada, até chegar na avenida Lauro Muller, onde fica o estádio.

O evento, organizado pelo Conselho de Pastores de Brusque (Copab), reúne igrejas, comunidades e famílias.

Correção (08/07, às 17h25): a matéria foi atualizada com a correção do trajeto da Marcha para Jesus.

